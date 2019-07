¡Felicidades! Le ha entregado su rostro a una empresa rusa

A menos que haya estado en una cueva los últimos ocho días, es bastante probable que ya haya escuchado hablar de FaceApp, una aplicación ofrece al usuario (entre otras funciones) simular cómo va a envejecer.



Pasado el boom de retratos de celebridades, políticos, deportistas y, eventualmente, ciudadanos comunes y corrientes en cuanta red social se le ocurra, muchos comenzaron a expresar sus dudas sobre el manejo que la app da a los datos y los términos “abusivos” que aceptan quienes la usan.

Si bien es posible que haya mucho de alarma en algunos titulares, lo cierto es que sí hay razón para prestar atención a esta app y otras similares. La principal es que a la hora de descargarla se deben aceptar condiciones absolutamente leoninas, que dejan al usuario en un estado de indefensión, pues renuncia de entrada a solicitar acceso a los datos que haya recopilado la compañía desarrolladora o pedir que los eliminen.

Esto se ve agravado por el hecho de que, a diferencia de muchas aplicaciones que optan por procesamiento en el dispositivo, FaceApp sube las fotos a la nube para alterarlas. Las imágenes quedan almacenadas allí por espacio de 48 horas, según la compañía, que señaló que después procede a borrar “la mayoría” de ellas.



Considere eso y súmele que en los términos de uso, FaceApp dice que el usuario accede a darle a la compañía “una licencia perpetua, irrevocable, libre de regalías, global y transferible, para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, distribuir y exhibir” sus imágenes y sus nombres. Puede que no todos terminemos en una valla vendiendo Viagra en Sunset Boulevard, pero alguno podría hacerlo... y gratis.



Peor aún, los miles de rostros alimentados a la base de datos de FaceApp podrían ser usados en el desarrollo de mejores técnicas de rastreo e identificación biométrica. Si bien la firma ha asegurado en un comunicado que no vende información a terceros, la verdad es que sus términos de uso le permitirían hacerlo, en particular a compañías de otros países en los que no rige el Reglamente General de Protección de Datos (GDPR). Es más, si sus propietarios decidieran vender la empresa, toda la información recolectada por la app iría a manos del comprador.

La trama rusa

A mediados de la semana, el ‘descubrimiento’ (que no es tal, porque la app lleva en línea desde 2016) de que FaceApp fue desarrollada en Rusia elevó las alarmas a nuevos niveles.



En Estados Unidos, prominentes figuras llamaron al FBI a investigarla, y el Comité Nacional Demócrata (DNC), partido que debe recordarse perdió en 2016 unas elecciones en las que se comprobó la influencia de actores rusos para favorecer a Donald Trump, pidió a sus integrantes no utilizarla.



Pero lo cierto es que, al escribir este artículo, los especialistas de seguridad no han encontrado evidencia concluyente de que FaceApp acceda a la totalidad de las fotos en el carrete del celular o incurra en cualquier otra práctica oscura. El director ejecutivo de la empresa rusa, Yaroslav Goncharov, aseguró a The Washington Post que las autoridades de su país no tienen acceso a los datos de sus usuarios.

Aunque la función de envejecimiento es la más utilizada por los usuarios, FaceApp ofrece filtros para que el usuario compruebe un cambio en el color de pelo, una barba o bigote, un tatuaje o hasta un cambio de género.

¿Y Google y Facebook?

Ante el debate sobre el uso responsable de los datos por FaceApp, numerosas voces se alzaron para recordar que no es la primera empresa a la cual le damos nuestra información, y que los datos que la firma rusa obtiene de nosotros no se comparan siquiera con el aluvión de detalles que conocen de nosotros colosos como Google y Facebook.



“FaceApp no debe ser estigmatizada; muchas aplicaciones utilizan los mismos procedimientos”, confirma Sylvain Staub, abogado de París especializado en derecho de datos, que recuerda que esta clase de permisos, más que buenos o malos, es sumamente habitual.



El experto en seguridad Baptiste Robert le dijo a la AFP: “La indignación que surge de esta historia es buena porque la gente está interesada en su vida privada, pero FaceApp en sí misma no es más maliciosa que otras apps”. Agregó: “Si las condiciones generales de uso de los gigantes cumplen más con la ley, es porque son editadas por ejércitos de abogados”.

En una columna para Bloomberg, Eric Newcomer escribió: “Apple, Google y Facebook en particular saben demasiado sobre nosotros. Estoy seguro de que algunas personas preocupadas por la privacidad se opondrán a este tipo de derrotismo. Sí, las personas pueden asumir cierta responsabilidad por su privacidad. Por ejemplo, tal vez hacer algunas búsquedas de antecedentes antes de descargar una aplicación de una empresa de la que nunca ha oído hablar. Pero es más probable que la gente abrace la distopía posterior a la privacidad”.





WILSON VEGA- EDITOR DE TECNOLOGÍA

*Con Bloomberg y AFP

