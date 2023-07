La Comisión Europea ha decidido someter a revisión la adquisición de Figma por parte de Adobe, con el objetivo de determinar si se aprueba el acuerdo o si es necesario realizar una investigación exhaustiva.



La transacción, valorada en aproximadamente 20.000 millones de dólares, ha despertado el interés de las autoridades europeas, quienes fijaron una fecha límite provisional para tomar una decisión.



Según Bloomberg, el próximo lunes 7 de agosto se establece como la fecha límite para determinar si es necesario realizar un análisis en profundidad o si se aprueba directamente la operación. Esta noticia no resulta sorprendente, ya que en febrero pasado la Comisión Europea había advertido a Adobe sobre la posibilidad de que se revisara esta adquisición.



Las posibilidades de las variables en @figma no tienen limite 🤯 #Config2023 pic.twitter.com/zIwkZcNA7P — Cosmic Red 🔥 (@carmenansio) June 26, 2023

Y es que desde que se dio a conocer la adquisición de Figma, usuarios en redes y especialmente los diseñadores en el campo de la experiencia de usuario para sitios web se han quejado porque esta plataforma, que era de uso gratuito, rivalizaba con Adobe XD, la aplicación de pago de Adobe para este segmento.



Por lo anterior, las autoridades europeas están cuestionando la posibilidad de que Adobe esté buscando eliminar a un competidor importante del mercado a través de esta compra.



Cabe destacar que Adobe no había informado inicialmente a la Comisión Europea sobre esta transacción, debido a que no alcanzaba el umbral de volumen de negocios establecido por el Reglamento de Fusiones de la Unión Europea.



Sin embargo, ante la solicitud de varios países miembros del bloque, se decidió avanzar con la correspondiente investigación. Según el informe de Bloomberg, la notificación de la compra de Figma fue enviada a las autoridades europeas pertinentes recién el pasado viernes 30 de junio.

