Facebook es una de las redes sociales más populares y utilizadas en todo el mundo con miles de millones de usuarios activos.



Cada día millones de interacciones ocurren en la plataforma, desde publicaciones y comentarios hasta el famoso botón de 'Me gusta'. Conozca si existe algún efecto o restricción si lo mantiene presionado durante 30 segundos.



(Siga leyendo: Así puede bloquear a un contacto de Messenger).

Según las políticas y pautas establecidas por Facebook, existen límites en el uso de determinadas funciones para evitar el mal uso y proteger a los usuarios. La red social ha implementado diversas medidas para fomentar interacciones relevantes y genuinas, y para combatir el spam y el comportamiento artificial.



(Le puede interesar: 'El espionaje y manipulación que TikTok realiza es igual a la de Facebook').



Estas políticas se aplican a funciones como los mensajes, los comentarios y también a la función de 'Me gusta'. Hasta el momento, Facebook no ha proporcionado información específica sobre las consecuencias exactas a mantener presionado este botón durante 30 segundos.



Sin embargo, según algunos usuarios, al hacerlo, se muestra un mensaje en la plataforma informándole que ya no podrá utilizar la herramienta por un tiempo considerable.

Facebook Twitter Linkedin

Si el usuario decide hacer caso omiso y continúa con la acción Facebook toma medidas más drásticas y restringe la cuenta durante una hora. Foto: iStock

"Limitamos la frecuencia con la que puedes publicar, comentar o realizar otras acciones durante un periodo determinado para proteger a la comunidad frente al spam. Vuelve a intentarlo más tarde", señala el mensaje que envía Facebook.



Este primer aviso indica que el usuario ha superado los límites establecidos por la plataforma en cuanto a la frecuencia de acciones. Si el usuario decide hacer caso omiso y continúa con la acción, Facebook toma medidas más drásticas y restringe la cuenta durante una hora.



El siguiente mensaje que se muestra indica: "Tu cuenta está restringida durante una hora. Tu actividad en la cuenta no cumple con las normas comunitarias, por lo que no puedes realizar algunas de tus acciones habituales". Le impedirá realizar diversas acciones en la plataforma durante ese período.

Facebook Twitter Linkedin

El envío de solicitudes de amistad constante puede llegar bloquear la actividad por días.. Foto: iStock

(Lea también: ¿Es posible saber quién entra o ve su perfil de Facebook?).

Estos bloqueos temporales también se aplican a otras funciones de Facebook, como el envío de solicitudes de amistad. Aunque estos bloqueos se levantan automáticamente, la espera puede llegar a limitar la actividad por días.



Puede experimentarlos en esta acción si un usuario envía muchas solicitudes de amistad en un corto período, si sus solicitudes no reciben respuesta o si se marcan como molestas.



Tal y como lo explican las normas comunitarias de Facebook en su página oficial, la red social implementa estos límites para garantizar una experiencia segura y agradable para todos los usuarios, así como para prevenir comportamientos no deseados.

Video: Así funcionan los centros de privacidad de Twitter y Facebook

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Mark Zuckerberg fue advertido sobre la adicción a redes sociales, según demanda.

Esta es LLaMA la nueva inteligencia artificial de Meta.

Así puede descargar los videos de Facebook.