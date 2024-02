Esto dice Instagram sobre la visualización de publicaciones de cuentas privadas

Puede que encuentre el usuario de una persona en Instagram que le genere curiosidad, debido a su foto principal, porque es alguien a quien usted conoce o por cualquier otra razón. Sin embargo, se encuentra con que su perfil es privado y no puede observar sus fotos, videos o historias destacadas.



Lo único que puede ver es la descripción que estos sujetos redactaron para su biografía. De acuerdo con ‘Help Instagram’, aquellos que quieran que sus contenidos estén reservados para sus amigos o familiares, pueden hacerlo fácilmente.

Primero, debe tocar su foto de perfil que se encuentra en la parte inferior derecha, buscar la opción ‘Configuración y privacidad’, deslizar hacia abajo hasta que halle ‘Privacidad de la cuenta’, allí verá un botón deslizante que dice ‘Cuenta privada’, para activarlo solo debe hacer clic sobre este.



Allí también se aclara lo siguiente: “Si tu cuenta es pública, cualquier persona dentro o fuera de Instagram podrá ver tu perfil y tus publicaciones, incluso quienes no tengan una cuenta de Instagram. Si tu cuenta es privada, solo los seguidores que apruebes podrán ver el contenido que compartas, como tus fotos o videos en las páginas de ubicaciones, hashtags, tus listas de seguidores y seguidos”.



En el ‘Servicio de ayuda’ de la aplicación se explica que si es menor de 16 años y se quiere crear un perfil, puede elegir si quiere que su cuenta sea privada o pública, pero la opción de ‘Cuenta privada’ estará seleccionada de forma predeterminada.



¿Cómo puede ver las publicaciones de una cuenta privada en Instagram?



Las políticas de privacidad para las cuentas de Instagram son exactas y muy fuertes para proteger a los internautas, por tal motivo debe conocer que no es posible ver los contenidos de algún usuario sin enviar una solicitud de amistad y que esta sea aceptada.



Puede encontrar diversas páginas web en las que le aseguran que pueden darle un vistazo a las fotos y videos de una cuenta privada, pero al finalizar el proceso solo podrá ver publicidad o suscripciones de pago y no tendrá acceso a las publicaciones de esa persona que le genera tanta intriga.



Instagram explica que las diferencias entre los perfiles públicos y reservados, es que si no tiene activada la opción de ‘Cuenta privada’, cualquier persona lo puede seguir, pueden ver las cuentas a las que usted sigue y las que lo siguen, todos pueden observar sus publicaciones e insertar sus fotos y videos fuera de la red social.

