En las últimas semanas ha estado circulando y propagando por WhatsApp un mensaje falso atribuido a la red de mensajería en el que se afirma a los usuarios que su cuenta “ha sido solicitada en un nuevo dispositivo móvil” y, por lo tanto, les piden que confirmen si ellos hicieron la solicitud. Si deciden no contestar, señala el falso mensaje, la cuenta “se eliminará por seguridad”.



“El soporte técnico de WhatsApp informa que su cuenta ha sido solicitada en un nuevo dispositivo móvil. Para confirmar que fue usted quien realizó la operación diga *SI*; si su respuesta es negativa, debe ser *NO*; si no recibe una pronta respuesta, su cuenta de WhatsApp se eliminará por seguridad y la de otros usuarios”, se lee en el mensaje que tendría como propósito acceder y robar a información del usuario.



Esa nunca será la línea oficial de buscar personal o de ofrecer, los bancos, créditos de ningún tipo, desconfíe de inmediato de este tipo de mensajes



El intento de robo de su información personal se inicia cuando a su número de celular asociado a su cuenta de WhatsApp llega el mensaje anteriormente citado. La foto del estafador que se hace pasar por un operario de Whatsapp es el icono de la aplicación y la cuenta de la trampa está asociada a un número de teléfono en Estados Unidos. Aunque, en las últimas semanas, víctimas han denunciado que también se ha registrado esta modalidad con números de operadores colombianos.



Si usted se demora en contestar - jamás debe hacerlo asegura la Policía - puede recibir otro mensaje: "¡Confirme identidad si fue usted quién inició sesión!", en negrillas y signo de exclamación.



De entrada y para comenzar a dudar de que se trata de una estafa en proceso, la propia WhatsApp indica en su sección de preguntas más frecuentes que el código de verificación recibido por SMS jamás debe ser compartido con otras personas, y que solo debe iniciarse para asociar nuestra cuenta de WhatsApp a un nuevo dispositivo durante el proceso de configuración inicial.



En caso de recibir un código de verificación sin haberlo solicitado, lo más probable es que alguien haya introducido el número de su celular al iniciar sesión en WhatsApp, ya sea por error, o de manera malintencionada con el objetivo de apoderarse del control de su cuenta. Así lo advierte la página web andro4all.com, que además agrega que día a día se configuran nuevas modalidades de robos o estafas por WhatsApp.



Los ciberdelincuentes intentan con esta estafa suplantar a los usuarios para pedir dinero. Foto: iStock

Víctimas de esta modalidad de estafa explican que los ciberdelincuentes, tras tomar el control, suelen pedir dinero a los contactos del usuario suplantado.



Además, de acuerdo con la Policía, por medio del Centro Cibernético y el Ciber Gaula, esta es una modalidad que están usando los delincuentes cibernéticos para hurtar hurtar otros datos personales. “Si responde puede estar dando acceso a que le instalen un software malo que robará su información de seguridad, recuerde que, a través de los teléfonos inteligentes hacemos hasta nuestras vueltas bancarias", explica un investigador de ciberdelitos de la Policía Nacional.



Frente a este tipo de mensajes, sugieren los investigadores, lo mejor es bloquear estos números y hacer caso omiso a este tipo de mensajes.



Dicha modalidad de estafa se trata de una campaña de ‘phishing’, término que hace referencia a la manera en que los delincuentes cibernéticos suplantan una identidad y engañan a las víctimas al hacerse pasar por una persona o empresa.



Esta nueva modalidad de engaño usado por los delincuentes, se une a los que también se han publicado en la misma plataforma en los cuales se ofrecen fabulosos créditos y grandes oportunidades laborales.

La misma división de informática de la Policía indica que “esa nunca será la línea oficial de buscar personal o de ofrecer, los bancos, créditos de ningún tipo, desconfíe de inmediato de este tipo de mensajes”.



De acuerdo con la página web de Centro Cibernético del Gaula, usted debe tener en la cuenta las siguientes recomendaciones: la presencia de enlaces dudosos, correos o mensajes de WhatsApp enviados por remitentes desconocidos; advertir la presencia de errores graves de ortografía o redacción. Esas serían, entre otras, las primeras alertas para saber que se trata de una posible estafa.



En conclusión, si recibe mensajes similares al reseñado, lo mejor es ignorarlo. Lo recomendable es denunciar el presunto delito a las autoridades y bloquear la cuenta que le envió el mensaje, con el objetivo de que, WhatsApp decida suspenderla.



