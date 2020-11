Las razones por las que TikTok se queda por ahora en Estados Unidos

Durante meses, el propietario chino de TikTok, ByteDance Ltd., se ha enfrentado a la posibilidad de una prohibición de EE. UU. Sin embargo, los jueces han bloqueado la entrada en vigor de esas prohibiciones. El Departamento de Comercio dijo el jueves que cumpliría con las decisiones de la Corte por el momento, incluso mientras el Gobierno apela.



La prohibición de TikTok "ha sido incorporada, y entra en vigor, a la espera de nuevos desarrollos legales", dijo el Departamento de Comercio en un documento publicado en el registro federal. Por otra parte, ByteDance ha impugnado una orden del Departamento del Tesoro para vender TikTok o se enfrentan a penas no especificadas.



El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. en Washington les dio el jueves a ByteDance y a la administración Trump plazos del 14 y 28 de diciembre para presentar los documentos del caso. Este martes, cuando TikTok presentó sus documentos, dijo que el Gobierno no había respondido a sus últimos esfuerzos para llegar a un compromiso y evitar una venta forzosa.



No está claro si se ha desarrollado algo desde entonces para ampliar el plazo, pero la orden judicial no aludía a ningún nuevo acuerdo. ByteDance había buscado la aprobación de EE. UU. para un acuerdo de venta con la participación en la aplicación de Oracle Corp. y Walmart Inc. antes de la fecha límite del 12 de noviembre.



Pero el acuerdo parece estar en el limbo. Antes de presentar su petición en Washington esta semana, ByteDance solicitó una extensión de 30 días al Comité de Inversiones Extranjeras en los EE. UU., o Cfius, que es supervisado por el Departamento del Tesoro, para seguir trabajando en pro de una solución. Esa petición quedó sin respuesta, según los documentos de la corte.



Los abogados de TikTok y los funcionarios del Departamento del Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios. Trump ha hecho que la lucha por

TikTok tome un frente central en sus esfuerzos más amplios para acabar con la influencia de la industria tecnológica china en EE. UU.



Trump ordenó primero una venta de TikTok en agosto, y amenazó con prohibir la aplicación si ByteDance no llegaba a un acuerdo con una empresa americana. Pero no ha dicho nada sobre TikTok desde las elecciones, habiéndose centrado en tratar de desacreditar los resultados que muestran que perdió.



Pero el jueves Trump emitió una orden ejecutiva que prohíbe las inversiones de EE. UU. en empresas chinas que se determine son propiedad o están controladas por el ejército del país. En septiembre, un juez en Washington bloqueó una parte de la prohibición que habría impedido nuevas descargas de la aplicación. Y el 30 de octubre, un juez de Pensilvania emitió una orden temporal sobre las normas que habrían impedido que terceras empresas proporcionaran la infraestructura en línea que permite TikTok para funcionar sin problemas.



El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios. TikTok es una de las aplicaciones más populares del mundo -con más de 100 millones de usuarios en EE. UU.- y el servicio más importante de ByteDance fuera de China. La compañía y sus inversores están desesperados por cerrar un trato para evitar una prohibición en lo que ha sido un valioso mercado para otras aplicaciones de medios sociales, como Instagram de Facebook Inc. y Snapchat de Snap Inc.

BLOOMBERG