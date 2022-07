Varios usuarios de Twitter informaron sobre problemas importantes de inicio de sesión y bloqueo en sus cuentas en la tarde de este miércoles, aún o se sabe si se deba a una actualización que estaba haciendo la red social o a otro tema, pero el sitio downdetector recopiló varios de los reportes.

Hacia la 1 p. m., en Estados Unidos, comenzaron a surgir informes de usuarios que habían cerrado sesión. Una vez cerrada la sesión, no había sido posible volver a iniciar sesión en la versión de escritorio de la red social.



El sitio web de Down Detector en Estados Unidos muestra 696 informes de usuarios que experimentaron problemas similares.



Se estima que las fallas se estaban presentando en un 56 por ciento eran al entrar al sitio; un 33 por ciento al iniciar sesión y un 11 por ciento al cargar la página de Twitter.



La cuenta de Ayuda de Twitter @TwitterSupport no reporta ningún fallo o error.



En el caso de Reino Unido el martes 5 de julio se recibieron 1.177 reportes de la caída de la página, en Colombia hoy solo fueron 8 casos y en India 84 reportes cerca de la 1 de la tarde.

Más noticias

Velocidad de servicio de Internet fijo en Colombia aumentó en el 2021

Samsung Galaxy S22 recibe actualización Android de julio de 2022