¿Es malo descargar WhatsApp APK Plus? Los riesgos de hacerlo

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares. De acuerdo con Meta, en 2020, más dos mil millones de usuarios alrededor del mundo la utilizaban para conectarse con sus conocidos. Sin embargo, tiene algunas funciones que no son del agrado de muchos. Por esto, un grupo de terceros desarrolló WhatsApp Plus.

Contiene las características principales de la versión original, pero incluye algunas cosas diferentes. Su creador es un programador español conocido como ‘Rafalense’, quien pretendía ofrecer una mayor personalización de la ‘app’.

Con esta edición, la persona puede ver los mensajes e historias eliminados de sus contactos, descubrir quién lo bloqueó, personalizar los colores de la aplicación, traducir y planificar mensajes, entre otros.

Se ha popularizado entre los usuarios por esta gama de posibilidades y libertades. No obstante, se debe recordar que es una aplicación no oficial desarrollada por terceros y no se encuentra en las tiendas oficiales como Google Play y App Store. Por lo tanto, se corren algunos riesgos al descargarla y se deben seguir unos pasos adicionales.

Para poder obtener WhatsApp Plus, las personas deben descargar ‘Android Application Package’ (APK). De acuerdo con ‘BrowserStack’, se trata de “un formato de archivo utilizado por Android para instalar y distribuir aplicaciones en todo su ecosistema. Contiene todos los elementos que utiliza un dispositivo de estos para instalar una aplicación”.

Después, se deben seguir las instrucciones que indica la página web oficial de la aplicación. Estas incluyen eliminar la ‘app’ oficial de Meta, ya que no es compatible con ‘WhatsApp Plus’.

Estos son algunos de los peligros de descargarla:

Su cuenta de WhatsApp puede ser suspendida, permanentemente, por Meta.

Su celular y datos personales pueden ser robados por terceros.

Se pueden detener los protocolos de encriptación de datos y cifrado de extremo a extremo.

Puede quedar en su historial de descargas y, luego, no podrá volver a habilitar la aplicación oficial.

Las funcionalidades de WhatsApp Plus cambian constantemente, por lo tanto, puede que ya no tenga acceso a algunas de ellas.

En el momento, ya se encuentra disponible la versión 17,70 para quienes deseen acceder a esta versión. Sin embargo, recuerde que se trata de un software no autorizado.

“Con millones de descargas a nivel mundial, se ha convertido en una elección popular para aquellos que buscan más de su aplicación de mensajería”, indicó el sitio web oficial.

