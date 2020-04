45.000 personas están en lista de espera para ser 'rappitenderos'

El papel que juega Rappi en medio de la respuesta al coronavirus en Colombia no es menor. Con miles de personas que sobrevivían del día a día en la informalidad sin poder salir a las calles por las medidas de aislamiento preventivo, la aplicación de domicilios, se ha convertido en una opción de ingresos.



Sin embargo, que 25.000 personas (aparte de las que están en lista de espera) estén por las calles llevando y trayendo productos implica un sinfín de retos en materia de mantenerlos protegidos también a ellos frente al contagio.

La semana pasada, el Ministerio de Trabajo publicó un decreto en el que establece nuevas obligaciones para aplicaciones, páginas y empresas que realizan entregas a domicilio. Entre ellas figuran mayores protecciones para quienes realizan las entregas, capacitaciones sobre limpieza y autocuidado y canales de comunicación oportunos para alertar sobre posibles contagios.

En entrevista exclusiva nacional con EL TIEMPO, Simón Borrero, cofundador de Rappi, explicó qué medidas han tomado en las últimas semanas para aportar su grano de arena a la coyuntura nacional y mundial que se atraviesa con la pandemia .

¿Qué opina del nuevo decreto?

En este momento todos estamos tratando de ayudar. Tenemos que ponernos a trabajar para que las nuevas exigencias sucedan y este es un momento crítico en el que todo lo que hagamos para que rappitenderos estén seguros es importante.



Nos gustan las propuestas especialmente cuando vienen con apoyos. Por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá ha buscado que nos movamos rápido, pero la presión ha estado acompañada de apoyo. En este momento, el gobierno, las empresas, todos debemos trabajar juntos por la seguridad de gente.

¿Qué medidas se están tomando para proteger a los 'rappitenderos'?

Nuestra prioridad absoluta en estos momentos es la seguridad. Han sido 15 días de absoluta locura, con jornadas de 18 horas al día para todo el equipo y haciendo todo tipo de acciones.



Destinamos 300.000 máscaras protectoras para los ellos y cantidades similares de gel antibacterial. Así mismo dispusimos de los distintos los sitios de atención y descanso para que sean Centros de Cuidado. Allí tenemos implementos de aseo y limpieza pero también estamos facilitando la limpieza y desinfección de las motos, los implementos y las maletas de los domiciliarios.



Esta red se amplia con el apoyo de nuestros aliados y restaurantes, como grupo éxito, que también ha dispuesto gel antibacterial en sus puntos, por ejemplo. Para los personal shoppers, hemos dotado máscaras, guantes y el recordatorio para que cada dos horas se laven las manos.



Después de que varias voces autorizadas aclararan que el virus no se transmite por la comida, hemos buscado intensificar las campañas educativas para las entregas ‘contactless’ (sin contacto). La idea es que a la hora de entregar un pedido, los 'rappitenderos' puedan dejar la comida con cuidado en una superficie y retirarse tres pasos para que el usuario no tenga contacto.



En ese sentido, los usuarios también deben tomar responsabilidad y disminuir riesgos. La bolsa en la que llega el pedido hay que botarla después de sacar los productos y lavarse las manos.

Los puntos de atención a rappitenderos han sido adaptados como Centros de Cuidado en los que se realizan jornadas de limpieza a domiciliarios e implementos. Foto: Cortesía Rappi

¿Han reportado casos de covid-19 a Minsalud?

Los controles que estamos haciendo están funcionando bien. Debo decir que hasta ahora en Latinoamérica no han reportado de personal de shoppers ni de RT contagiados.



Eso sí, tenemos un fondo por si eso llega a pasar para apoyar a quienes lleguen a enfermarse. Este fondo busca dar apoyo financiero hasta por 14 días, brindando un monto de asistencia financiera que será calculado de acuerdo con las ganancias diarias que el 'rappitendero' haya tenido en los últimos 2 meses.

En cifras, ¿cuánto aumentaron los pedidos en Rappi?

Durante la primera semana vimos un aumento del doble y hasta el triple en los domicilios de farmacia y supermercados.



Algo curioso es que el fin de semana pasado marcó un hito en los domicilios de restaurantes. Creo que es pronto para decirlo, pero la aclaración de que no hay transmisión por la comida animó a las personas. Así mismo, tras varios días en casa, la gente puede cansarse de comer lo mismo o lavar loza.



Estamos hablando de un aumento que nos ha obligado a triplicar capacidades. Por ejemplo, en servidores, para evitar que el servicio se caiga, estamos pagando el triple de lo usual para mantener la infraestructura.

¿Los casos de soporte también subieron?

Diría que mientras la demanda de pedidos se ha triplicado, los reportes han subido en un 15 %.



La gente es consciente de la coyuntura, saben que estamos reventados y que buscamos servir a la mayor cantidad de personas posible para que no tengan que salir de sus casas. Eso se traduce en que nuestro tiempo de entrega no está en los 25 minutos sino en los 36. Puede que se demore, pero la gente entiende.

¿Cómo están respondiendo a esos aumentos en la demanda?

Hemos tenido que triplicar el numero de Personal Shoppers y aumentar el numero de 'rappitenderos'. Pero lo vemos, en cierta medida, como una forma de ayudar a la economía del país. Meseros independientes, personas que ayudaban en la logística de un concierto, son personas que pueden ver en Rappi una forma de cubrir esa fuente de ingresos extra. Esperamos poder apoyar durante de este periodo.

¿Están convocando a más 'rappitenderos'?

Desafortunadamente la situación del país es dura. Un 40 % de las personas están en una economía informal y no tienen otras opciones de ingresos. Rappi en estos casos se vuelve un conector de la economía. Hay una lista de espera en toda Latinoamerica y en Colombia hablamos de unas 45.000 personas esperando a registrarse en la aplicación.

¿Cuál es la inversión de estas medidas y por cuánto tiempo está proyectada?

Entre las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, estamos donando comida a 500.000 doctores y personal de la salud en la región.



No sabemos cuanto va a durar y si es o no un par de meses, lo que hemos proyectado financieramente. Aunque no tenemos proyecciones muy claras, creemos que el gobierno está acertando al establecer medidas estrictas con rapidez para no llenar las salas y las UCI, pero también para reactivar la economía rápido.



Hasta el momento hemos tenido un margen positivo en Colombia y entendemos que en abril y mayo vamos a pasar a negativo. Para abril estimamos unos 15 millones de dólares de pérdida y otros 15 en mayo. Es lo proyectado para esos dos meses, pero no puede sostenerse. Esperamos en junio volver a una contribución positiva.



Sabemos que es un esfuerzo que muchos quisieran poder hacer. Nosotros tenemos la suerte de lograrlo, debido a la financiación de fondos que hemos recibido. Pero si se llega alargar va a ser muy difícil el mantener esos niveles. Igual, si ocurre, algo trataremos de hacer.

¿Cómo puede apoyar Rappi a los pequeños negocios en la coyuntura?

Hay medidas concretas. A nivel de la región elegimos 5.000 restaurantes, los más vulnerables, para bajar la comisión de intermediación a 0%.



Para facilitar el flujo de caja de los restaurantes, quienes recibían sus pagos quincenal o mensual están pasando a consignaciones semanales. Para los que usan cocinas ocultas estamos pagando el 100% del arriendo de esos servicios.



Vamos a habilitar giftcards dentro de la app para que la gente pueda regalarle comida a otras persona y pronto vamos a habilitar la posibilidad de dar propina también al restaurante y no solo al RT. En el futuro, gracias a una alianza con Davivienda estamos trabajando en la posibilidad de aumentar el acceso a créditos a través de Rappi Pay.

¿Le preocupa que la gente empiece a discriminar a los domiciliarios por miedo al contagio?

La gente al principio estaba muy asustada, pero creo que era un tema de falta de información. Pero en los últimos días, por ejemplo, se ha doblado la cantidad de propinas.



Además hemos visto algo muy lindo que se ha hecho viral en los últimos días y es un gesto de solidaridad inigualable: los usuarios están pidiendo dos platos para regalarle comida también a los rappitenderos. Las respuestas son emocionantes y el gesto es una muestra de lo unidos que podemos estar en estos momentos.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@LinndaPC