Museo de las ‘selfies’: así es el lugar para los amantes de Instagram

Las excentricidades para lograr la ‘selfie’ perfecta y luego subirla a Instagram no tienen límites. Algunos han arriesgado sus vidas para conseguirla en los lugares más impensables. Otros se han tomado fotos en lugares poco indicados: los campos de concentración Nazi o Pripiat, la zona donde ocurrió el desastre de Chernóbil.



Esa obsesión por las ‘selfies’ fue vista como una oportunidad de negocio y en Hungría se abrió un sitio donde la gente pueda tomarse la foto predilecta. Se trata del primer museo para la ‘generación Instragram’.

Cada vez hay más plataformas en internet para compartir fotos. Es el mundo en el que vivimos, nos guste o no.

El escenario

Palmeras rosas y piscinas de bolitas de colores son algunos de los decorados del nuevo Museo del Selfi de Budapest, hecho a medida para seducir a sus asistentes, quienes se desviven por aparecer en las redes sociales.



Con casi 30.000 visitantes desde su apertura en diciembre, este museo, el primero de este tipo en Europa, ya se ha convertido en uno de los lugares que más interés generan en la capital húngara.



Los creadores se inspiraron de los establecimientos de estas características que han abierto sus puertas en Estados Unidos. Está destinado sobre todo a los jóvenes que buscan decorados originales para las fotografías de sus perfiles o sus actividades en las redes sociales.



"Jugamos con las formas, los colores [...] para que los visitantes den rienda suelta a su creatividad", explica Lilla Gangel, quien imaginó el lugar con la ayuda de su pareja, Balazs Koltai.

La mayoría de visitantes del museo son personas menores de 30 años. Foto: AFP

La primera de las 11 salas, toda ella pintada de rosa, acoge a los visitantes con palmeras gigantes (también rosas) y los invita a sentarse sobre un banano (en este caso, amarillo). Luego hay un unicornio de plástico, con cortinas de bananos de colores fluorescentes y con una piscina de bolitas multicolores.



"Cada vez hay más plataformas en internet para compartir fotos. Es el mundo en el que vivimos, nos guste o no", afirma Gangel, de 33 años.



El museo se dio a conocer a través de redes sociales como Instagram y Snapchat.



La mayor parte de los visitantes tiene menos de 30 años, declara la creadora del lugar. Es el caso de dos adolescentes que llegaron acompañadas por su padre, un israelí de visita en Budapest. "Son adolescentes típicas, les gusta Instagram y las fotos", afirma este último.



No obstante, una pareja de jubilados entró recientemente en el museo para hacerse las fotos de su calendario anual, asegura Ganga.



Los jóvenes, como Panka Major, una estudiante húngara de 18 años, constatan que "todo el mundo consulta el teléfono a cada instante", pero también se dan cuenta de que "no se vive el presente, sino que se agarra el teléfono para inmortalizarlo".



Redacción APP y AFP