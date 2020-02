El modo incógnito de Chrome no mantiene su anonimato

Existe la creencia popular de que el modo incógnito de los navegadores web, como el de Google Chrome, es una forma de usar internet anónimamente. Incluso, algunos portales de internet aseveran que es una 'opción no tan segura' porque en realidad si accede a la información de los usuarios.



Sin embargo, ambas cosas son parte de los mitos que rodean a esta forma de navegación. Por un lado, el modo incógnito no hace ninguna promesa de anonimato pues no guarda el historial de su navegación en su computador, pero los sitios web que visita sí pueden acceder a la información del usuario. Y por el otro, su naturaleza no resulta haciendo que sea inseguro.

Entonces, ¿Para qué sirve el modo incógnito?

Al iniciar una sesión de navegación privada o incógnita, lo único que se impide es que el navegador guarde actividad relacionada a los sitios que se visitan.



Por ejemplo, si usted entra en un computador que no es suyo o no es de confianza, el modo incógnito evitará que quede almacenada en la máquina información como su inicio de sesión en una cuenta, el historial de navegador, los campos de un formulario y tampoco almacenará las cookies.

Pero, esto no impide que otras fuentes, como el proveedor de servicios (su operador de telefonía) o los sitios web (su correo, sus redes sociales) registren los movimientos y el perfil del usuario, en la misma forma que ocurre al utilizar el navegador de forma 'visible'.

¿Y es seguro?

Según Camilo Gutiérrez, Jefe del laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, los usuarios suelen confundir el modo incógnito con soluciones para resguardar su privacidad.



Aunque existen aplicaciones, complementos o navegadores con motor que permiten navegar de forma anónima, “los modos incógnitos lo único que le van a permitir es disminuir la cantidad de información que se entrega al momento ingresar a Internet”, explica.

Frente al tema de seguridad, Gutiérrez asegura que los riesgos son los mismos que en las otras modalidades. Por ejemplo, si el usuario visita un sitio web que contenga un malware (como páginas de descarga piratas) es posible que termine infectando su máquina con el programa malicioso con o sin navegación incógnita.



Aunque la configuración del historial cambie, los protocolos de seguridad que manejan los navegadores (como el https) se mantienen en ambas modalidades.

¿Quiere navegar anónimo?

Según el experto en ciberseguridad David Pereira, director de Secpro, existen navegadores orientados a la privacidad en Internet.



Opciones como Brave o Epic Browser ofrecen posibilidades que, a diferencia del modo incognito, bloquean ciertos mecanismos de tracking , con lo que terceros suelen analizar el comportamiento y el perfil de los visitantes de sitios web.



Así mismo, existe una solución popular para mantener el anonimato de software libre que se conoce como The Onion Router (Tor), un programa con el que los usuarios se conectan a una red de comunicaciones distribuida sobre internet en la que no se revela su dirección IP.



Si bien Tor es utilizado por grupos de activistas y otro tipo de usuarios, algunos sectores han usado la herramienta para hacer navegaciones en la internet profunda (deepweb) y dificultar el rastreo también de actividades ilícitas.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET