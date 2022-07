Armando Ruíz, mejor conocido como ‘El Mindo’, es uno de los influencers más reconocidos por los usuarios de aplicaciones móviles enfocadas en videos cortos en formato vertical, como es el caso de Kwai o TikTok; además de contar con 3.5 millones de seguidores en la red social Instagram.

Durante un evento organizado por Kwai, en el que participaron múltiples influenciadores y periodistas digitales, como es el caso de Daniel Samper Ospina, el joven creador de contenido de origen caleño 'El Mindo' contó los secretos y claves que considera fundamentales para que alguien consiga un nivel de éxito similar al que él logró en sus redes sociales.

¡Atrévete y sé constante!

El caleño trató diferentes temáticas y estrategias que deben ser tomadas en cuenta por los creadores de contenido en la actualidad, pero aseguró que nada de eso sirve sin perderle el miedo al ridículo y al error.

Para él, uno de los pilares del éxito en las redes sociales es la constancia: "Va a tener muchos videos guardados que se va a arrepentir de no subir y ningún video va a quedar perfecto. ¡Ninguno! Usted después va a decir: 'Le hubiera metido esto o lo otro'. (...) La clave está en perseverar".

Además, la relación con los clientes tiene que estar basada en la confianza, lo que quiere decir que el influenciador debe estar seguro de sí mismo y de su trabajo. A la hora de ser contratado para llevar a cabo colaboraciones y patrocinios, es necesario que ante todo respete su sello y no deje que las marcas cambien el contenido de su canal.



"Se les debe aclarar: 'Si vos viniste a mí es porque algo te gustó y tenés que aprender a confiar'", expresó 'El Mindo' durante su conferencia.

¡Aquí no importa el qué dirán!

Así como es necesario entender que un tipo de contenido no necesariamente va a ser viral por el hecho de haberle invertido mucho trabajo o porque le haya gustado mucho al influenciador, también es primordial aprender a aceptar la crítica y saber interpretarla.

Comentarios negativos siempre van a haber y, según dijo Ruiz, es necesario lograr un equilibrio entre atender a las necesidades del público y respetar el estilo propio: "No importa cuánto le haya gustado lo que hizo, si no le gustó al público no se hará viral. Es necesaria la autocrítica, pero sin dejar de proponer algo propio y auténtico".

También aseguró que los creadores de contenido tienen la obligación de entender el lenguaje propio de cada red social. Es decir, no es lo mismo subir un video para Kwai que para YouTube: los usuarios exigen formatos y estructuras diferentes en cada app.

Una estrategia clara basada en la autenticidad

Durante su conferencia, 'El Mindo' explicó varias estrategias concretas que ha ideado desde su labor como influencer para medir y potenciar el contenido digital. Según explicó, es importante saber qué videos e imágenes son los más compartidos por los usuarios de redes sociales, principalmente en Kwai, señalando que se dividen en cuatro ejes temáticos u objetivos: el contenido que sorprende, el que alerta, el que indigna y el que divierte.

Así mismo, aseguró que para él la fórmula ganadora en las redes es un proceso casi matemático: se debe analizar el mundo real (conversaciones con amigos, familia, anécdotas y situaciones cotidianas), contrastarlo con el mundo digital (las tendencias, los hashtags, los temas que estén marcando fuerte en redes sociales y el internet en general) y volverlo original por medio del toque personal, de la autenticidad.



Según el caleño, esa es la manera de hacer viral un contenido digital.

STEFANÍA LEÓN ARROYAVE

Tendencias EL TIEMPO