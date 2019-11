Su atención puede donar dinero a causas sociales

La voluntad de ayudar a los otros frecuentemente se estrella con una realidad: falta de recursos o falta de medios de pago. Ese fue el inconveniente detectado por Jaime Andrade y Daniel Forero hace cerca de dos años en algunas campañas de donación que se volvían virales, pero no lograban recaudar los fondos esperados.

Para solucionarlo, el publicista y el ingeniero, los dos bogotanos, crearon Thanks To You (que traduce ‘gracias a ti’), una plataforma web que conecta a usuarios, fundaciones y empresas y les permite a las personas ayudar a proyectos sociales reales solo con un poco de tiempo y una conexión a internet.

El modelo ha sido reconocido como una propuesta innovadora por el programa de emprendimiento en el país Innpulsa, pues plantea que las inversiones en publicidad que realizan empresas y marcas de distintos sectores se conecten a audiencias dispuestas a ver contenidos patrocinados con tal de destinar los 175 pesos que cuesta la interacción a una causa previamente seleccionada.

¿Cómo funciona?

De cara al usuario final, Thanks To You permite ampliar la participación social. Al día, un usuario registrado puede elegir hasta tres contenidos comerciales para interactuar y donar su atención a la causa que más le interese. No necesita ninguna transacción monetaria o colocar su tarjeta de crédito. El proceso toma menos de un minuto, porque los anuncios tienen una duración máxima de 30 segundos.



De cara a las empresas, además de la posibilidad de desplegar contenidos, el desarrollo colombiano permite conocer cuáles son las tendencias de los usuarios en aspectos como: ¿cuáles son las causas que más sensibilizan a estos usuarios?



Y, por último, para las fundaciones se convierte en un espacio para contar historias sobre su trabajo y sus luchas que se traduce en oportunidades de recaudación de fondos. Las organizaciones sin ánimo de lucro, que ingresan a la plataforma después de un filtro de selección, reciben la gran mayoría del valor cobrado a las empresas. Thanks To You se queda con unos 35 pesos de cada interacción.





Con esa propuesta, que para Andrade es un ejemplo de cómo una iniciativa empresarial social es sostenible, han logrado que mensualmente ingresen al portal más de 90.000 personas, de las cuales 45.000 son usuarios recurrentes, y entregar más de 50 millones de pesos a 20 causas en un año y dos meses.



Su primer hito, lograr los 1.000 usuarios, lo alcanzaron en sus primeros dos días.

La atención vale

Como lo describe Andrade, los emprendedores, de 35 y 33 años, monetizaron la atención de un usuario para establecer cuánto podrían pagar las marcas por visualizaciones o acciones. Entre los casos de éxito se destaca una campaña con la fundación Adopta No Compres, en la que participaron más de 7.000 personas y se donaron más de 6 millones de pesos en 15 días.



Otros proyectos abordan causas como la siembra de árboles, apoyo a personas en tratamiento contra el cáncer o nutrición infantil.



Aunque, por el momento, Thanks To You está disponible solo en Colombia, esperan llegar al mercado mexicano en 2020.

Focos de interés

De acuerdo con Andrade, existen algunas tendencias que han logrado extraer de esos 45.000 usuarios recurrentes en el último año. Sus usuarios están ubicados en su mayoría (52 %) en Bogotá, seguida por ciudades como Medellín (9 %) y Cali (6 %).



Los usuarios que donan su atención para recaudar fondos están compuestos en su mayoría por millennials y centennials. Entre los donantes, los más activos son los que tienen entre 18 y 24 años (57 %), seguidos de los que están entre los 25 y los 35 años (15%).



En cuanto a temáticas, los creadores aseguran que las cinco de mayor interés son: cuidado animal, medio ambiente, infancia, cáncer y comunidades en situación de vulnerabilidad

LINDA PATIÑORedacción Tecnósfera