El acuerdo entre Google y Francia por contenidos de prensa pagos

La semana pasada ocurrió un hecho histórico, Google llegó a un acuerdo con la Alianza de Prensa de Información General (Apig) que allana el camino para que este gigante tecnológico remunere a la prensa francesa por concepto de derechos afines –similares a los derechos de autor–.



Esta noticia llega luego de muchos meses de tensiones no solo con el país galo, sino con otros de la Unión Europea después de que el 26 de marzo de 2019 se aprobara en el Parlamento Europeo la reforma copyright que defiende derechos de autor en la difusión de noticias en línea.

Este es el primer acuerdo de este tipo en territorio europeo. Y de acuerdo con la Apig –que representa a 300 medios franceses–, esta fue la culminación de muchos meses de negociaciones en el marco establecido por la Autoridad de Competencia. “Google negociará acuerdos de licencia individuales con los miembros de Apig”, explican desde la Alianza.



Desde Google, Sebastien Missoffe, director de Google Francia, señaló que “este acuerdo confirma el compromiso de Google de compensar adecuadamente a los editores según la legislación francesa. Estamos dichosos de contribuir al desarrollo de los portales de noticias en la era digital y seguir apoyando el periodismo”.

Según el comunicado sobre el acuerdo, la remuneración se calculará individualmente y “con base en criterios como, por ejemplo, la contribución a la información política y general, el volumen diario de publicaciones o la audiencia mensual en internet”.

Esta decisión crea un hito en la historia de las relaciones entre gigantes tecnológicas y la prensa. A final de 2019, la prensa francesa acusó a Google de violar los derechos afines de los medios de comunicación de ese país; la firma decidió unilateralmente hacer menos visibles los periódicos que se negaran a permitirle seguir explotando gratis sus contenidos (títulos, fragmentos de artículos e ilustraciones) en sus resultados de búsqueda.

Esta acción de la gigante de las búsquedas obligó a la prensa francesa a ceder; sin embargo, el conglomerado de medios recurrió inmediatamente a la Autoridad de Competencia, que en abril de 2020 le ordenó a Google negociar “de buena fe” con los editores, una decisión corroborada luego por el Tribunal de Apelación de París.



De acuerdo con Linda Patiño Cárdenas, analista digital y escritora, este hito es importante porque recuerda que estas no son negociaciones unilaterales, ni tampoco deben ser amenazas de los algoritmos ni el radicalismo de ‘salirse’ de internet. “Tras discusiones arduas, el acuerdo entre Google y la Apig sienta un precedente para conversaciones internacionales con puntos que pueden replicarse en otros lugares”.

“Los medios y las corporaciones en el mundo tienen que poner a los ciudadanos en el centro de la conversación y proteger el derecho a la expresión y a informarse”, agrega Patiño.

Por el momento, varios de los términos y detalles del acuerdo en Francia permanecen bajo confidencialidad. Y aunque se traten de acuerdos individuales con cada uno de los medios, la participación de la Apig podría llevar a que los medios trabajen juntos por la protección del oficio y garanticen un control distribuido entre pares.



“La negociación individual tiene la desventaja de no aportar transparencia a la conversación, pero se esperaría que al estar enmarcados en el uso de una plataforma determinada (News Showcase) sean los medios quienes escojan los contenidos de mayor calidad y serían las audiencias quienes validarían la publicación con su consumo y su tiempo de permanencia”, manifiesta Patiño.

Google amenaza

Hace algunos días, a pesar del importante anuncio del acuerdo entre Google y Francia para monetizar los productos periodísticos, el gigante tecnológico endureció el tono en Australia amenazando con bloquear su motor de búsqueda si Canberra no modifica el proyecto destinado a obligar al gigante californiano a remunerar a los medios de comunicación por su contenido en ese país.

Este proyecto se transformaría en la primera ley de su tipo en el mundo que llevaría a que Google, Facebook y potencialmente otras compañías del sector paguen no solo por el contenido de medios de noticias, sino también por los enlaces que reposan tanto en su apartado de noticias, en el caso de Google, como en el muro de actualidad de Facebook, y estarían frente a multimillonarias multas si no lo llegan a hacer.



Al respecto, la directora general de Google Australia, Mel Silva, declaró el viernes delante de una comisión del Senado: “El peor escenario posible sería que el borrador del código se aprobara tal cual. “Si esta versión del código se convierte en ley, no nos dejaría otra opción más que suspender Google Search en Australia”.

Silva enfatiza en que no se trata de no apoyar a los medios de comunicación, sino de crear un proyecto justo que permita que ambas partes se puedan ver beneficiadas. No obstante, el primer ministro australiano, Scott Morrison, ante la amenaza de Google, respondió: “Australia es la que establece las reglas de lo que se puede hacer en Australia. Es nuestro Parlamento el que decide”. Y precisó: “Las personas que estén dispuestas a trabajar dentro de este marco en Australia son bienvenidas. Pero no cedemos a las amenazas”.

Proyecto en debate

La iniciativa australiana se está siguiendo muy de cerca en todo el mundo, en un momento en el que los medios sufren en una economía digital donde Facebook, Google y otras grandes empresas tecnológicas captan cada vez más ingresos por publicidad. La crisis de los medios se ha agravado con el colapso económico provocado por el coronavirus.

En Australia, de acuerdo con Efe, decenas de periódicos han cerrado y cientos de periodistas se han quedado sin empleo. El borrador del código prevé que Google y Facebook remuneren a los medios australianos por usar su contenido.

Silva, de Google Australia, insistió: “Hay un camino claro hacia un código justo y con el que podemos trabajar, con simplemente unas pequeñas enmiendas”.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET