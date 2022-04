El historial del expresidente estadounidense con las redes sociales más populares, Twitter, por ejemplo, no es el mejor. En el 2021 fue suspendido de esta red permanentemente por “riesgo de mayor incitación a la violencia”. Por eso, con la intención de no volver a ser silenciado, lanzó su propia red social.

El 21 de febrero de 2022, Día de los Presidentes, Trump lanzó oficialmente ‘Truth Social’, una aplicación muy similar a lo que es Twitter, pero presentó problemas mes y medio después de su lanzamiento.

Actualmente no está disponible para entrar desde un buscador web, teléfonos Android o ningún lugar del mundo que no sea Estados Unidos. Cuando se intenta ingresar a la aplicación desde Colombia, por ejemplo, aparece el mensaje: “Por el momento, Truth Social está disponible solo para usuarios en EE. UU. pero tenga la seguridad de que estamos trabajando arduamente para que esté disponible en su país”.



El día de su lanzamiento fue una de las aplicaciones más descargadas en la tienda de aplicaciones para iPhone, pero muchos de los usuarios que quisieron utilizarla inmediatamente no pudieron debido a fallas. “Ha sido un desastre” comentó Joshua Tucker, director del Centro de Política y Redes Sociales de la Universidad de Nueva York, al medio BBC.

Además, se suponía que la aplicación sería el medio por el cual Trump comentaría libremente de la política del mundo, sus ideas y pensamientos. Sin embargo, el magnate no ha hecho ningún tipo de publicación en la red social desde febrero, cuando escribió su único comentario al momento: “¡Estén listos! Su presidente favorito los verá pronto”.



En Twitter, varios usuarios se han pronunciado sobre las fallas que tiene la aplicación incluso siendo un suscriptor, como la ausencia de voces dentro del debate que se supone que debe haber y la lentitud para poder crear un perfil, con una lista de espera de más de 1 millón de usuarios.

Finalmente, las estadísticas para la aplicación van en caída. La pérdida del 93% de sus usuarios la registró una investigación de 'Apptopia', donde señala que las descargas actualmente están en 8 mil por día, mientras que en sus inicios eran alrededor de 170 mil.

