10 apps para pedir domicilios durante la cuarentena

Durante la cuarentena obligatoria nacional los colombianos no podrán salir de sus hogares durante 19 días. Por esta razón las aplicaciones para pedir domicilio se han puesto de moda como una alternativa para no salir a la calle a hacer mercado, comprar productos de farmacia o adquirir comida en restaurantes.



La Alcaldía de Bogotá emitió un decreto que beneficia a los ciudadanos con el servicio a puerta, por lo que Rappi, Domicilios.com y Uber Eats, son algunas de las aplicaciones que quedan habilitadas para que los colombianos realicen sus domicilios durante la cuarentena.



En el decreto 092 del 25 de marzo de 2020 se establece una serie de reglas para los servicios a domicilio. Entre estas, desinfectar los elementos de trabajo 3 veces al día, no realizar aglomeraciones de más de 5 personas en lugares o espacios públicos en los que se recojan los alimentos y garantizar que los bienes entregados al consumidor final estén debidamente empacados.