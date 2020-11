Disney+ llegó a Latinoamérica y Netflix le dio una curiosa bienvenida

Muchos de los amantes de la animación, los documentales y los superhéroes celebraron la llegada de Disney Plus a Latinoamérica, este 17 de noviembre.



Hace un año la plataforma de 'streaming' fue lanzada en Estados Unidos y Canadá. En marzo pasado fue el turno de hacerlo en varios países europeos. Esa expansión inicial le permitió sumar 74 millones de suscriptores antes de llegar a zonas de Latinoamérica, incluida Colombia.





(Vea también: Estos son los dispositivos compatibles con la plataforma de Disney+).



Disney Plus entra a la región a competir en un mercado lleno de 'tiburones', como Netflix, Amazon Prime y HBO. Pero eso no significa que no vaya a existir ‘colegaje’ entre las plataformas.

Así quedó demostrado con la curiosa bienvenida que recibió la empresa de 'streaming' del ratón Mickey Mouse por parte de Netflix, que, con más de 182 millones de suscriptores (hasta abril), según 'The New York Times', es la plataforma más exitosa de su mercado.



"Hola, Disney Plus. ¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. 'Que la fuerza te acompañe’ y ‘Hakuna Matata’", trinó la cuenta latinoamericana de Netflix, en referencia a dos populares frases de la saga de 'Star Wars' y ‘El rey León', respectivamente.

Hola, @disneyplusla. ¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. Que La Fuerza te acompañe y Hakuna Matata. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 17, 2020

La publicación se hizo rápidamente viral, llegando a más de 240.000 'me gusta' (hasta el 18 de noviembre). Además, los comentarios de sorpresa de los internautas no hicieron falta.



“Aber besenze (sic)”, escribió, con ironía, un tuitero que 'emparejó' a las plataformas.

"aber besenze" — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 17, 2020

(Si nos lee desde la app vea aquí la interacción completa de Netflix a uno de sus usuarios).



Por su parte, Disney Plus no perdió la oportunidad de replicar el trino con otro mensaje de camaradería.



"NO PUBLICAR: responder confirmando que los fans de Latinoamérica son lo mejor y de paso confesar todo nuestro amor por las historias de Netflix. *Nota: dejar de usar este recurso (por un tiempo)", se lee en la respuesta, que acumula, hasta este miércoles, más de 60.000 ' me gusta'.

NO PUBLICAR: responder confirmando que los fans de Latinoamérica son lo mejor y de paso confesar todo nuestro amor por las historias de @netflixlat ❤️

*Nota: dejar de usar este recurso (por un tiempo) 💫 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 17, 2020

Pero la interacción no terminó ahí, pues Netflix aprovechó para darle una advertencia a su interlocutor.



"Prepárate para que te pidan la tercera temporada de 'The Mandalorian', aunque no haya terminado la segunda", escribió, haciendo mofa de las constantes preguntas de los fanáticos sobre series populares en Netflix, como 'Stranger Things', 'Dark' o 'The Crown'.



“¿Para cuándo la quinta de 'Cobra Kai'? Es para un amigo”, replicó Disney Plus.

Hablando de eso: ¿para cuándo la 5ta de Cobra Kai? Es para un amigo. — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 17, 2020

'The Mandalorian' (ambientada en el universo narrativo de 'Star Wars') es una de las serie más ambiciosa de Disney Plus, pues solo su primera temporada costó 100 millones de dólares, informó en octubre de 2019 'Business Insider'.



(Le recomendamos leer: Alerta por virus que roba datos financieros en dispositivos Android).



Y es que, incluso antes de llegar a la región, esa serie ya se había hecho viral en todo el mundo por cuenta de uno de sus personajes que se convirtió en meme: el 'Bebé Yoda'.



‘Cobra Kai’, por su parte, es una exitosa serie basada en la franquicia de 'Karate Kid'. Sin embargo, apenas van tres temporadas, por lo que la respuesta de Disney Plus fue una manera de imitar los comentarios de algunos fanáticos acérrimos.

'Baby Yoda' se llama 'The Child' ('El niño'), en la serie 'Mandalorian'. Foto: EFE

En su catálogo, Disney Plus tiene alrededor de 70 producciones, según le contó a 'Portafolio’ Natalia Scalia, jefa del Negocio Directo al Consumidor de The Walt Disney Company Latin America.



(En otras noticias: Las ofertas laborales que el operador móvil Wom tiene para Colombia).



Mientras se espera más información de esos proyectos y los de los otros 'pesos fuertes' del 'streaming' en la región, lo único seguro es que la cuenta de Twitter de Netflix seguirá publicando divertidos mensajes, como ya se hizo costumbre desde hace varios años.

Te gusta Dark pero no eres dark. En fin, la hipocresía. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 28, 2020

Me da coraje abrir la nevera y no tenerte a mi lado para ver Netflix, bb. Me llaman Romeo. 🌹 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 13, 2020

(¿Nos lee desde la app? Vea aquí y aquí dos de los trinos más graciosos de la cuenta de Netflix Latinoamérica).

Tendencias EL TIEMPO