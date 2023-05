Disney Plus se ha convertido en una de las plataformas favoritas por los usuarios que son amantes de las películas animadas y de superhéroes, en su parrilla cuenta con grandes títulos originales de franquicias como Star Wars, Marvel y National Geographic.



La plataforma de streaming, que ofrece su servicio de entretenimiento en Colombia, cuenta con un amplio catálogo de películas, series y documentales que han sido un éxito en el cine y ahora están disponibles en varios dispositivos tecnológicos; conozca cuáles son las películas más vistas por los espectadores.

La película ‘Vengadores: End Game’ es uno de los largometrajes con mayor recaudación en taquilla del mundo, con cerca de 2.800 millones de dólares. Además, esta producción de Marvel, que se encuentra en Disney, es considerada como una de las más vistas de toda la plataforma de streaming desde su creación el 12 de noviembre de 2019.

Nuevo cartel de Avengers: end game. Foto: Archivo particular

Otro de los grandes éxitos de Disney Plus es ‘Moana’, la película dirigida por Ron Clements y John Musker es una de las producciones animadas con más reproducciones en la plataforma de streaming a nivel global.



Según algunos expertos, esta película, que cuenta la historia de una joven en las islas del Pacífico, ha logrado llevarse el premio a una de las más visualizadas porque se realizó un live-action que atrapó a millones de usuarios.



'Star Wars VII: El despertar de la fuerza' es otra de las producciones con mayor éxito en taquilla y con más acogimiento dentro del público que paga su suscripción mensual en Disney Plus. Esta saga de ciencia ficción cuenta con millones de seguidores a lo largo del planeta y es una de las franquicias más exitosas del cine.



Películas como ‘El Rey León’, ‘Avatar’, ‘Buscando a Nemo’, ‘Coco’, ‘Free Guy’, ‘La Era de Hielo’ y las producciones de Marvel como ‘Black Panther: Wakanda Forever’, ‘Captain America: Civil War’ y ‘Thor: Love and Thunder’ se encuentran en el escalafón de largometrajes más vistos en la historia de la plataforma de streaming de la compañía The Walt Disney.

