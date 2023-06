Discord es una aplicación que está dirigida a los jugadores, a través de un servicio de mensajería instantánea que permite el envío de mensajes, llamadas y archivos.

La aplicación fue diseñada para ser usada por personas adultas. Aunque tiene un control restringido, la autorización mínima para ingresar es de 13 años.

Sin embargo, al ser una red abierta, la seguridad e información de los datos compartidos suele ser vulnerada, más si los menores de edad son quienes acceden a la red, porque pueden estar expuestos a mensajes ofensivos, ciberacoso, bullying, entre otras cosas.

Entonces, lo recomendable es que los menores de edad estén supervisados por un adulto, quienes cuidarán de su seguridad y evitarán que sean expuestos a cosas no aptas para su edad.

¿Cómo proteger la información de los niños?



Los niños pueden usar Discord para hablar con otros jugadores, pero es importante advertirles desde un principio sobre los posibles riesgos y la responsabilidad que implica estar dentro de la plataforma.

Es común que personas malintencionadas entren a la aplicación para hablar con los niños y robar su información. También, existen peligros más graves como el 'grooming' -delito por el cual una persona adulta contacta a un niño a través de internet-.

Existen varios peligros en internet para los niños. Foto: iStock

Algunos consejos



La empresa Secure Kid brinda algunas recomendaciones para que los padres estén pendientes de los niños en Discord.

Uno de los consejos más importantes es que, si el niño es menor de 13 años, prohíba el uso de la aplicación, porque dentro de las políticas de Discord no está permitido que alguien tan joven esté dentro de la red.

Evite que el niño reciba mensajes directos por parte de desconocidos. A través de la aplicación puede bloquear a las personas desconocidas y delimitar los mensajes alternos por parte de terceros.

La confianza que tiene con sus hijos es esencial, puesto que puede informarlos de los grupos maliciosos que existen dentro la red. Hable con ellos sobre las amenazas que hay en internet, cómo es el ciberacoso, las noticias falsas, el robo de identidad y las estafas.

Recuérdeles las medidas de seguridad básica como son no abrir enlaces ni archivos sospechosos, evitar dar información personal, no publicar fotos y no aceptar a personas desconocidas dentro de la sala.

Hable con sus hijos sobre los posibles riesgos dentro de la red. Foto: iStock

Los controles parentales son el mejor aliado



En la actualidad, existen aplicaciones que protegen a los más pequeños. Algunas cuentan con herramientas que facilitan el control de los padres.



Desde Google se puede configurar esta alternativa en cuestión de segundos.

1. Abra Google.

2. Arriba en el icono busqué 'Ajustes familia'.

3. Active la opción 'Control Parental'.

4. Cree un pin para limitar ciertos contenidos.

5. Seleccione el tipo de contenido que quiere filtrar.

¿Cómo proteger a los menores en internet?

