Jefe financiero de Snap se va y las acciones caen

El director financiero de Snap, Tim Stone, renunciará a su cargo después de ejercerlo durante ocho meses. La decisión del ejecutivo envía señales de volatilidad en la compañía creadora de la red social Snapchat. Las acciones de la firma cerraron a la baja.

La rotación de ejecutivos en Snapchat y la repentina salida de un directivo que no llevaba un año en su cargo arrojan más incertidumbre sobre el futuro de la joven empresa que salió a la bolsa en 2017 y que sigue luchando por mantenerse vigente entre los internautas más jóvenes para lograr expandir su base de usuarios.



Después del anuncio, las acciones de Snap, que han caído más del 50 por ciento en el último año, cayeron un 7 por ciento en la Bolsa de Nueva York.



Stone, quien llegó a la empresa después de trabajar en Amazon.com Inc., es la salida más reciente de un grupo importante de altos ejecutivos de Snap que han optado por retirarse o han sido expulsados. Entre los que se fueron están incluidos jefes de asuntos legales, estrategia, producto, ingeniería y ventas.



Incluso, el manejo de las salidas por parte del director ejecutivo, Evan Spiegel, ha generado polémica. El año pasado, para reemplazar al director de estrategia saliente Imran Khan ofreció el trabajo a una persona, luego cambió de opinión y se lo ofreció a otra persona.



"Tim ha tenido un gran impacto en su corto tiempo en nuestro equipo", escribió Spiegel en una nota enviada a los empleados de la compañía.



Según Snap, la renuncia de Stone "no está relacionada con ningún desacuerdo sobre las prácticas contables, estratégicas, financieras o de otro tipo de la compañía". El ejecutivo continuará en su cargo hasta que se nombre un reemplazo y la persona pueda asumir sus funciones.



La compañía con sede en Los Ángeles, EE. UU., está esperando resultados trimestrales de ventas y ganancias favorables. En octubre, Snap proyectó ingresos de 355 a 380 millones de dólares en el cuarto trimestre.



Si bien la compañía revelará sus ganancias el 5 de febrero, los analistas esperan resultados en usuarios diarios puesto que la audiencia de Snapchat ha estado en declive y el rediseño de la aplicación móvil fue ampliamente rechazado.



