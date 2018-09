Facebook Dating no busca ser otro Tinder

Colombia es el primer país en tener acceso a Facebook Dating, el nuevo espacio de citas de Facebook. Aunque el lanzamiento oficial fue el jueves, no se preocupe si aún no aparece esta función dentro de su app. El despliegue será gradual, y se realizará en el transcurso de la semana.

Dado que el país es uno de los principales mercados de aplicaciones como Tinder, no es de extrañar que Facebook lo haya elegido al país para probar su nueva funcionalidad. Pero no se confunda pensando que son lo mismo.

Las diferencias

Para empezar, Facebook Dating no es una aplicación, como sí lo es Tinder. Dating nace bajo la sombrilla de la red social más usada en esta parte del mundo, por lo que en teoría tiene ya millones de usuarios ‘preinscritos’ por defecto. Solo en Colombia, hablamos de un potencial de 26 millones de personas, que solo necesitan configurar un perfil dentro de su cuenta para probarlo.



Si bien ambas opciones utilizan la geolocalización para sugerir perfiles cercanos, la diferencia radica en qué tanto conocen las plataformas a los usuarios y cómo surgen las conversaciones.



Si usted, como muchos, lleva años en Facebook, la cantidad de datos de la que dispone la red sobre sus gustos e intereses podría permitirle encontrar con una mayor efectividad a alguien afín. Tinder, en cambio, se basa más en lo que los usuarios dicen sobre sí mismos, pero no lo que hacen.



Frente a cómo comienzan las conversaciones, Tinder ha consolidado el ‘swapping’ (deslizar a la derecha para ‘me gusta’ y a la izquierda para ‘no me gusta’). La ventana de chat solo surge cuando dos personas han coincidido en lo que se llama un ‘match’.



Los perfiles en Dating ofrecen 20 preguntas preestablecidas sobre áreas de interés. En lugar de guiarse por una foto para conversar, los usuarios pueden enviar un mensaje basándose en las respuestas. Dependiendo de qué tan interesante sea ese primer mensaje, la otra persona puede decidir si contesta o no. Si no lo hace, el usuario interesado ya no podrá escribirle nuevamente.



En servicios como Tinder o Grindr no son pocas las quejas sobre citas “a ciegas” en las que una de las partes miente sobre su aspecto o su edad. Para evitar el engaño, Dating requiere una cuenta real de Facebook. Cada persona puede crear un solo perfil, el cual, automáticamente, tomará su nombre y su edad.



Otro temor frecuente en las apps de citas es el de ser reconocido por alguien en el trabajo, algún familiar o un amigo. Para evitar esto, Facebook da a los usuarios la posibilidad de elegir mantener sus búsquedas amorosas en reserva y por eso incluye una opción para que las búsquedas se hagan entre cuentas que no tengan contactos en común. Esto podría ser útil, por ejemplo, si usted quiere conocer personas nuevas sin que sus conocidos lo sepan. Además, si su cuenta principal tiene contactos bloqueados, estos no serán visibles en el servicio de Dating.



Y una diferencia vital puede ser el enfoque: mientras que Tinder suele ser usado para encuentros casuales, Facebook dice que quiere que Dating una a personas dispuestas a conocerse y tener relaciones más estables, basadas en intereses afines. Por eso ha establecido que, durante la primera semana, las personas que entablan una conversación en Dating no podrán intercambiar videos o fotos, solo hablar.



El servicio de Facebook Dating estará disponible tanto en sistemas operativos Android como iOS.





LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

En Twitter: @LinndaPC