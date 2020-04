DiDi donará viajes diarios en taxi para personal médico

En medio de la cuarentena y la crisis que atraviesa el país por la pandemia del covid-19, la plataforma de transporte privado DiDi anunció una inversión de 300 millones de pesos, equivalente a miles de viajes, para movilizar de forma gratuita a profesionales del sector de la salud en Bogotá y en Medellín.



La iniciativa se llama DiDi Apoyo y también incluirá al personal administrativo, de seguridad y de limpieza que trabaje para entidades de este sector y que necesiten movilizarse a sus puestos de trabajo a diario.

Siendo así, quienes pertenezcan a este grupo, podrán acceder al servicio en la aplicación a través de una opción llamada “DiDi Apoyo”, la cual está ubicada en el menú de ayuda de la app.



Allí tendrán que registrarse e introducir sus datos para verificar que hace parte del sector al que va dirigida la iniciativa. Y en máximo dos días de haberse registrado y de ser aprobado, ya podrá acceder diariamente a dos viajes gratuitos de taxi de hasta 10.000 pesos cada uno.

Según dijo Mark Bitton, gerente de operaciones de taxi para DiDi, “los ingresos de los socios taxistas no se verán afectados por esta iniciativa y recibirán el monto de cada viaje con normalidad". Y agregó que DiDi se hará cargo de asumir el costo del descuento "para no impactar su bolsillo".



Además, la empresa señala que en línea con las medidas del Gobierno Nacional, ha realizado diferentes acciones para proteger la salud de su comunidad. Hace algunas semanas anunció la creación de un fondo a nivel mundial de 10 millones de dólares para apoyar a los socios conductores y socios taxistas que sean diagnosticados con covid-19.



Por otro lado, la compañía tecnológica china también dice que, hasta el momento, ha realizado alianzas con diferentes compañías para facilitar servicios de desinfección de vehículos y otorgar cupones para la compra de implementos de higiene y de limpieza a sus socios conductores y socios taxistas.



“Queremos sumarnos a los aplausos que han recibido estos profesionales por la

generosa labor que han desempeñado en los últimos días. Estaremos dispuestos a

ayudar en la medida de lo posible durante esta contingencia”, agregó Bitton.



Al momento, la compañía afirma que está trabajando arduamente en idear alternativas con las cuales pueda apoyar a los socios conductores del servicio Express, los cuales se han visto afectados por la pandemia por no poder circular. "Al ser parte de la comunidad, ellos también son una prioridad dentro de las actividades de responsabilidad social que adelanta la compañía".

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET