DiDi busca expansión y retoma competencia con Uber en América Latina

La empresa china de transporte de pasajeros DiDi lanzó este miércoles nuevos servicios financieros en Brasil y México al tiempo que se expande en América Latina y afirma su competencia con Uber.

La empresa privada, cuya valuación mas reciente asciende a 56.000 millones de dólares y que realiza 30 millones de traslados diarios, anunció que se asociará con instituciones financieras para ofrecer a conductores de México y Brasil una tarjeta bancaria que les permita recibir ingresos por transportes diarios, retirar efectivo o realizar compras.

Los usuarios de México también podrán recargar sus saldos de DiDi con efectivo en Oxxo, la mayor cadena de tiendas de conveniencia del país. "En Brasil, por ejemplo, hay muchas personas que pueden conducir pero no pueden convertirse en conductores de DiDi principalmente porque no cuentan con servicios bancarios. Así que comenzamos a ofrecerles servicios bancarios", comentó Zheng Bu, director de la división de tecnología para negocios internacionales de

DiDi, en la conferencia tecnológica RISE en Hong Kong.



La expansión internacional de DiDi se produce en medio de una reducción en el mercado chino. Según informó Bloomberg este año la compañía eliminaría unos 2.000 empleos, el 15 por ciento de su fuerza laboral en el país. Todavía intenta mejorar su reputación con medidas de seguridad adicionales tras críticas de reguladores y consumidores por muertes de pasajeros el año pasado que frenaron su crecimiento.



Esta semana, DiDi comunicó que aumentará las tarifas en Pekin para atraer más conductores calificados y reducir la escasez. Pese a sacar a Uber de China en 2016, la aplicación hace frente a mayor competencia de su connacional Meituan. Ahora

DiDi competirá con Uber nuevamente a medida que se expande en América Latina, Japon y Australia.



"Sí, nos fijamos en la competencia, pero si me pregunta lo más importante es servir a nuestros usuarios", declaró Zheng. Para tener éxito en nuevos mercados, Zheng indicó que la compañía emplea mucho tiempo en satisfacer necesidades locales. En Japón, por ejemplo, un conductor le contó a Zheng que antes de aceptar trabajar en

DiDi, la compañía debía entregarle guantes blancos, de uso habitual por parte de los taxistas en ese país.



Por su parte, Uber calificó la competencia con DiDi como algo saludable para la industria, pese a su relación complicada. DiDi es inversionista en Uber y viceversa y comparten un importante accionista: Masayoshi Son de SoftBank Group. "Si no tienes competencia, puedes volverte complaciente porque no hay nadie que te desafíe", afirmó el director de tecnología de Uber, Thuan Pham. "Esta competencia es definitivamente algo muy saludable", anunció.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Bloomberg

@TecnosferaET