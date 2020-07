Así puede comprar sus productos sin IVA en preventa con Rappi

Se viene la segunda jornada de día sin IVA en el país y desde diferentes plataformas de comercio electrónico empezaron a preparar y a corregir los errores que se presentaron el pasado 19 de junio. En ese sentido, desde Rappi, presentaron un servicio de preventa que estará disponible horas antes del inicio de la nueva edición del día sin IVA y con el que los usuarios podrán hacer sus comprar con tranquilidad.



De acuerdo con Matías Lacks, gerente general de Rappi en Colombia, la primera edición del día sin impuesto al consumo representó un aumento de 12 veces en las ventas que habían presentado en un día común. Y señala que fue positiva, a pesar de los inconvenientes, la apuesta del Gobierno.



"Nosotros en Rappi vendemos desde ropa, electrónica, hogar, hasta Pandora, Vitoria Secret, Pepeganga, El Éxito, entre otras. Es importante empezar a reactivar la economía", agregó.

Según explican desde la plataforma, los usuarios podrán ver desde la aplicación a través del inventario de sus aliados los productos con el descuento efectuado, introducir su medio de pago y el 3 de julio, estas serán facturadas y el cobro se realizará ese mismo día.



Aunque dentro de los problemas que se presentaron, resaltaron fallos en los envíos y demoras en este proceso, Lacks asegura que con esta nueva alternativa de preventa, es mucho más sencillo organizar la logística de entrega y que los usuarios tendrán sus productos ya sea el sábado, domingo o lunes dependiendo de lo que hayan ordenado.

"Nosotros tenemos una empresa de logística que se encarga de entregar grandes pedidos como televisores o productos de gran tamaño. Así mismo, hay algunos rappi tenderos que tienen carros y puede llevar los productos. La idea es poder entregar correctamente los productos", agrega.

No obstante, también dice que el tiempo de entrega de los productos puede variar dependiendo de lo ordenado y de la disponibilidad en stock. "No es lo mismo una freidora de aire que está en la 93 que un televisor que está en Funza", precisa.

"Muchos comercios no estaban preparados para un día así; similirar a lo sucedido en El Día de las Madres, una fecha especial y que nunca había pasado en cuarentena. Entonces, para el día sin IVA, ni siquiera los puntos de venta estaban preparados para esa avalancha de personas", señala.

Lacks, sin embargo, dice que esta medida es positiva y puede ayudar a reactivar la economía, pero sin descuidar todos estos meses de cuarentena y la salud de las personas.

Por otro lado, en cuanto al tema del servicio al cliente, desde la plataforma son enfáticos en que es posible que se generen congestiones y que la atención no sea igual que en un día común. No obstante, precisan que la idea es que todos los que hagan pedidos por la plataforma reciban la mejor atención.



"La idea es tener bien comunicado al usuario. La gente se enoja más cuando recibe una información que no es correcta que por problemas en tiempos de entrega".

En esta nueva jornada, la plataforma espera aumento en las ventas que se realicen y, también, que se disminuyan los problemas que se presentaron hace algunas semanas.

