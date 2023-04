Elon Musk dijo en su cuenta de Twitter que "la fecha final para eliminar los verificados azules heredados es el 20/4", la decisión que se habría extendido aún no se sabe si es o no cierta, ya que dueño de la red social es conocido por sus memes y bromas.

Al inicio de abril se decía que quienes no pagaran la suscripción a Twitter Blue iban a perder el símbolo de verificado en sus cuentas.



Pero además, Musk ya ha cambiado el logo de Twitter con la mascota “doge” de Shiba Inu de la criptomoneda Dogecoin y le gusta bromear con el 420 (es decir, el día/hora no oficial para fumar). No está claro si el 20 de abril de 2023 es en realidad la fecha límite para revocar el estado de las cuentas heredadas o si se trata de otros chiste de Musk.

Final date for removing legacy Blue checks is 4/20 — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

El 1 de abril se suponía era el limite para eliminar las insignias de marca de verificación azul de las cuentas verificadas heredadas, aquellas que la compañía había considerado previamente notables y auténticas, pero a menos que los usuarios se hayan registrado en Twitter Blue, deberían pagar 8 dólares por mes.



Musk está haciendo el cambio a la verificación paga para generar los ingresos que necesita Twitter.



En Estados Unidos, Twitter Blue cuesta 8 dólares por mes a través de la web y 11 dólares por mes a través del pago en la aplicación en iOS y Android.



Además de la marca de verificación azul, los suscriptores puede editar tweets, hacerlos más largos de hasta 4000 caracteres y clasificaciones prioritarias en las conversaciones.

​

También había dicho que a partir del 15 de abril, solo las publicaciones de las cuentas verificadas de Twitter Blue aparecerán en las recomendaciones For You de Twitter junto con cualquier usuario de Twitter que siga.



Además la red social lanzó un programa para que las empresas y organizaciones se les cobren 1.000 dólares al mes por las insignias de verificación (doradas para marcas, empresas y organizaciones sin fines de lucro; grises para gobiernos).

Desde el 2009 Twitter hizo que las cuentas tuvieran una insignia de verificación para celebridades, políticos, empresas y marcas, organizaciones de noticias y otras cuentas “de interés público”, dando a entender que era las cuentas genuinas y que se trataba de información oficial.



El primer lanzamiento del Twitter Blue, que es como se conoce al programa de pago, solo duró dos días, porque bots crearon miles de cuentas falsas y de parodia que estaban verificadas por el pago de 8 dólares. Luego de eso la empresa ha intentado relanzar el modelo de suscripción.

Más noticias

Así funciona DiDi flex, la opción para negociar el precio del viaje

Así funciona la botnet Ramnit que ataca a América Latina