La digitalización de la economía continúa imponiéndose en Colombia y las billeteras digitales han sido una prueba de esto.



Una de las alternativas más conocidas en el país es Daviplata, una billetera que tiene 15.8 millones de clientes, según el último reporte brindado por Davivienda. Además, hay un cubrimiento del 25 por ciento en zonas rurales y en cuanto a la cantidad de créditos otorgados desde noviembre de 2021 hasta 13 de febrero de 2023, se reportan 90.399 desembolsos.

Sin embargo, existen varias modalidades de robo que se están volviendo cada vez más virales, por lo que la compañía envió una serie de recomendaciones para que los clientes eviten ser estafados.



Modalidades de robo y consejos para evitar ser víctima de fraude:

1. Delincuentes están enviando correos electrónicos y mensajes de texto a nombre de DaviPlata pidiendo ingresar a enlaces desconocidos para saber sobre supuestas alertas de cambio de número, bloqueo, ofertas de productos y entrega de subsidios.



La empresa le solicita a los clientes no abrir estos enlaces o links por ningún motivo, ya que esto podría hacer que los criminales accedan a los datos del teléfono.



2. Recuerde que todos los canales de atención de DaviPlata están verificados y nuestros correos terminan en @davivienda.com . En caso de que reciba cualquier mensaje y quien lo envía no tiene estas características, haga caso omiso y evite el fraude.



3. Recuerde que nunca debe entregar: claves, códigos de compra PSE y códigos de registro de DaviPlata por llamadas o enlaces que le solicitan esta información.



Además, recuerde que DaviPlata no solicita estos datos por canales diferentes a su aplicación.



4. Los delincuentes están simulando la aplicación de DaviPlata a través de páginas web. Recuerde que debe ingresar su clave y correo solo en la aplicación que descargue en tiendas como PlayStore (para dispositivos Android), App Store (para Apple) y App Gallery (para Huawei).



Mensaje con el que están robando por Daviplata:

Ahora los delincuentes cibernéticos están enviando un correo con el mensaje: “Informa Daviplata Alerta Urgente’.



“Hola estimado cliente….. Hemos detectado un dispositivo de inicio en tu cuenta de Daviplata. Inicio de sesión en tu cuenta Daviplata desde un dispositivo (Samsung Galaxy). Si has sido tú, no es necesario que hagas nada. De lo contrario, te ayudaremos a proteger tu cuenta. Ingresa al siguiente link”.



En este mensaje, algunos usuarios han caído y terminan perdiendo información valiosa. Los ciberdelincuentes se apoderan de la clave y pueden retirar el dinero en la cuenta.

