Sin lugar a dudas Facebook es una pionera en el entorno de las redes sociales y el mundo digital como lo conocemos actualmente. Es común saber que las personas tienen una cuenta de la red de Meta sin importar la constancia con la que la usan.



De acuerdo con cifras de la empresa, a nivel global 3.7 mil millones de personas usan Facebook, Instagram y WhatsApp cada mes.



Por su parte, la red social azul rebasó los 2 mil millones de usuarios activos diarios y mensualmente en Colombia tiene 42 millones de usuarios.

Una de las problemáticas más delicadas actualmente es el robo de cuentas, debido a que las redes sociales actualmente almacenan grandes cantidades de información y los delincuentes están detrás de esto o simplemente del posicionamiento que los usuarios tengan.



Por ejemplo, se pueden tomar los amigos o seguidores y utilizar este número para tener credibilidad. Solo basta con robar la cuenta y cambiar el nombre para iniciar a utilizar este recurso.



Incluso, en octubre del 2022 Meta (compañía dueña de Facebook) publicó un informe que indicaba que se habían identificado más de 400 aplicaciones maliciosas en lo que iba de ese año tanto en Android como en iOS.



El objetivo de esos virus era extraer los datos de acceso de las cuentas de Facebook y además se les notificó a Apple y Google para que pudieran eliminar rápidamente este software dañino.

Modalidades de robo en Facebook

Phishing



Este es un método habitual para robar contraseñas y consiste en que el atacante envía un correo o mensaje donde simula ser una página legítima y cuando la víctima da clic en ese enlace, todos los datos que suministre van a un servidor controlado por los delincuentes.



Aplicaciones vinculadas



Con algunas aplicaciones o extensiones que se vinculan a la cuenta de Facebook también puede robar su cuenta y es que los delincuentes han notado que muchas personas entran a otras plataformas con su cuenta de Facebook para no crear una sesión nueva. Cuando se suministra la contraseña, es el momento en el que se genera el robo.



Adivinación



Aunque no se considere una modalidad, muchos delincuentes entran a las cuentas debido a la debilidad de las contraseñas, y es que en muchas oportunidades los usuarios no le prestan atención a estos detalles y colocan combinaciones predecibles.



Por ejemplo, usando su nombre o una combinación de números básicos.

Recomendaciones para cuidar su Facebook

- Elija una contraseña segura y cámbiela con regularidad. Utilice una contraseña diferente en cada servicio, y evite incluir información personal, tal como lo es una fecha de nacimiento o el nombre de un familiar.



Cuanto más difícil de adivinar, mejor, así que intente que tenga al menos 6 caracteres y combine mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales.



También es muy importante que nunca comparta su contraseña con nadie, ni siquiera personas de confianza, y que la cambie con cierta frecuencia.



- Active la autenticación en dos pasos. La autenticación en dos pasos añade una capa extra de seguridad a su cuenta, que se suma a la seguridad que aporta su contraseña.



Al activarla se enviará una petición para introducir un código especial de seguridad cada vez que intente acceder a Facebook o Instagram desde un nuevo dispositivo.



Puede elegir recibir esos códigos de seguridad a través de un mensaje de texto (SMS) a su teléfono móvil o a través de una app de autenticación externa.



-Controle los inicios de sesión. No comparta nunca su información de inicio de sesión con otras personas y ciérrela cuando utilices un ordenador o teléfono compartido.



Además, en Facebook puede activar alertas sobre inicio de sesión no reconocido. Si alguien intenta iniciar sesión desde un dispositivo o navegador web diferente al habitual, recibirá una alerta que le indicará qué dispositivo ha intentado iniciar sesión y su ubicación.



- No haga nunca clic en enlaces sospechosos, aunque procedan de un amigo o de una empresa que conozca. Esto incluye enlaces que pueda ver en publicaciones o recibir por email. Es importante que recuerde que Facebook o Instagram nunca le pedirán su contraseña por email, ni le contactarán a través de mensajes directos.



"Los estafadores pueden crear sitios web falsos que se parezcan a los originales y pedirte que inicies sesión con su correo electrónico y contraseña. Si un enlace te genera dudas, comprueba la URL o escriba la dirección web directamente en un navegador antes de introducir su contraseña", dice Meta.



Mantenga actualizados sus datos de contacto. Así, si la plataforma detecta que se han realizado cambios no autorizados en su cuenta podrá contactarlo para resolverlo rápidamente.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son algunas recomendaciones de la empresa. Foto: Faceebook

También puede leer:

Lina Hernández Serrano

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS