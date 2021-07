Cambios en Instagram: cuentas de menores serán privadas por defecto

Facebook, Instagram y casi todas las redes sociales y plataformas digitales siguen haciendo esfuerzos importantes para ofrecer experiencias más seguras a sus usuarios.



En los últimos meses han cambiado varias dinámicas en estas apps para cuidar la privacidad y la integridad de los usuarios, sobre todo de los menores de edad que llegan a estas redes.



"Crear una experiencia segura y privada para los jóvenes en Instagram", es el objetivo de la plataforma y por eso han cambiado las reglas para las cuentas de usuarios menores de 16 años (o 18 años, en algunos países).



La primera y gran novedad tiene que ver con la naturaleza del perfil. Las cuentas de todas las personas menores de 16 años serán configuradas como privadas de forma predeterminada.



Esto, asegura Facebook, "permite controlar quién ve o responde a tu contenido". Si la cuenta es privada, los otros usuarios tienen que seguirla para poder ver su contenido. Además, quienes no sigan a la cuenta no podrán ver fotos o videos del perfil en espacios como Explorar o hashtags.



¿Qué pasa con las cuentas de menores que son públicas y ya están en la plataforma? "Les mostraremos una notificación en la que se destacan las ventajas de una cuenta privada y les explicaremos cómo cambiar su configuración de privacidad", explica Facebook, que también aclaró que las nuevas cuentas de jóvenes seguirán teniendo la opción de cambiar su configuración a cuenta pública.



Los otros dos anuncios en este sentido tienen que ver con el contacto no deseado por parte de cuentas sospechosas y la publicidad limitada en la plataforma.



"Hemos desarrollado una nueva tecnología que nos permite encontrar cuentas que han mostrado un comportamiento potencialmente sospechoso y evitaremos que estas interactúen con las cuentas de los jóvenes". El comportamiento sospechoso tiene que ver con cuentas de adultos que han sido denunciadas, por ejemplo.



En cuanto a la publicidad, Facebook anunció que "limitaremos las opciones que tienen los anunciantes para llegar a los jóvenes con publicidad".



TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET