Cuatro ‘apps’ pensadas para los veganos

El paso de una alimentación tradicional a una que no contenga productos de origen animal no es sencillo. Aunque estén claras en su propósito, algunas personas sencillamente no saben cómo hacerlo.



Sin embargo, existen muchas aplicaciones que buscan ayudar a la gente interesada en incursionar en el mundo del veganismo para hacerlo de la forma menos traumática.

Ya sea que lo suyo sea el 'fitness' o la vida ‘al natural’ o la meditación... el estilo de vida no tiene por qué ser un tema ajeno a la tecnología. En el amplio universo de las aplicaciones se pueden encontrar de todas las clases y para todos los gustos. Por supuesto, esto incluye las opciones en materia de alimentación.



No importa si hasta ahora comienza en el veganismo o si lleva años en este estilo de vida, estas cuatro 'apps' le serán de ayuda.

Vegan Tipple Free

Un aspecto que resulta sorpresivo para quienes inician su alimentación vegana es que bebidas alcohólicas como el vino o la cerveza suelen usar en su preparación productos de origen animal, bien sean derivados de la leche, grasas animales u otros compuestos como la albúmina o la gelatina, que no son aptos para veganos.



Por esta razón, Vegan Tipple Free surge como un buscador que contiene cerca de 29.000 registros que indican si el licor, el vino o la cerveza que usted planea comprar contienen algún producto de origen animal.



En muchas ocasiones, la aplicación no incluye en sus registros todos los licores (ya que es casi imposible). En esos casos, proporciona un formato para que los usuarios que no encuentren algún producto en la lista envíen una solicitud preguntando a las marcas por los ingredientes de las bebidas.

Animal Free

Si bien los veganos tienen claro que en su alimentación no entran los lácteos, los huevos ni las carnes, muchas personas que tienen este estilo de vida no conocen componentes de origen animal como la caseína o el carmín, que suelen estar presentes en muchos productos.



Esta 'app' le ayuda a conocer los ingredientes que se encuentran en los alimentos y productos de belleza al proporcionar una descripción y explicación de los componentes, sus orígenes y funciones.

Vegamecum

Esta 'app' se autodefine como ‘Recetas 100 por ciento vegetales para los nuevos omnívoros’. Por eso ofrece una amplia variedad de preparaciones de platos vegetarianos en texto y audioguías para quienes quieran aprender a cocinar postres, ‘quesos’, ‘carnes’, salsas y mucho más, completamente a base de plantas.



Vegamecum también enseña trucos e información nutricional sobre los distintos platos y cada semana sugiere una receta especial.

Happy Cow

Esta 'app' usa su ubicación para mostrarle lugares cercanos en los que puede encontrar platos vegetarianos o veganos. La aplicación, que tiene cobertura en al menos 175 países, ofrece la opción de filtrar los resultados por tipo de restaurante, por distancia y mucho más. También muestra el horario, el rango de precios, reseñas de usuarios y fotografías del lugar, entre otros datos.

No se lamente

Dejar los productos de origen animal no significa privar el paladar. Si le apetece algo, estas ‘apps’ le ayudarán a encontrar la manera de disfrutarlo de forma vegana.



MARÍA PAULINA ARANGO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA