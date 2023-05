Las plataformas de 'streaming' están acaparando gran parte de la atención de la audiencia que busca entretenimiento en series o películas y es que cada vez son menos los usuarios que buscan qué ver en televisión, sino que ahora se dirigen a las aplicaciones directamente.

Por ejemplo, en los últimos dos años, el porcentaje de hogares que no tiene acceso a una aplicación audiovisual se redujo en 2 puntos porcentuales en Colombia, según lo revela la tercera edición del estudio que muestra una radiografía del uso de plataformas OTT (Over The Top) y los servicios audiovisuales, voz y mensajería móviles, radio, postales y telefonía fija en Colombia hecho por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).



Así, Netflix está en el 80 por ciento de hogares con suscripciones, y es la elección de 24 por ciento de 3.058 hogares encuestados, mientras que 29 por ciento señalan que tienen alguna aplicación audiovisual paga. Además, el 36 por ciento de los hogares tiene aplicativos pagos y gratuitos.



Teniendo en cuenta lo anterior, le traemos los precios que tienen las plataformas más utilizadas en el país.



¿Cuánto cuesta la suscripción a plataformas de 'streaming?

Netflix (plan mensual)

Plan básico: $16.900

Plan standard: $26.900

Plan Premium: $38.900

HBO Max

Plan mensual: $19.900

Tres meses: $52.900

Un año: $169.900

Amazon Prime

Plan mensual: $20.600

Star+ y Disney+ (plan mensual)

Solo Star+: $31.900

Star+ y Disney+: $38.900

