La aplicación de mensajería WhatsApp es uno de los medios de interacción más importantes en el mundo. A través de ella, las personas pueden conversar instantáneamente con sus seres queridos, sin importar en que lugar del mundo se encuentren.



Además, se ha convertido en una plataforma de ventas, trabajo, difusión de noticias y negocios, lo que hace que el tráfico de información que maneja cada cuenta sea notablemente alto.

Es por eso que la aplicación cuenta con funciones creadas específicamente para liberar espacio de almacenamiento, como ‘Borrar datos’, o ‘Eliminar caché’. Sin embargo, muchos usuarios no conocen las diferencias entre las dos funciones, así que aquí se las explicamos.

Eliminar caché

Según lo explica el portal de tecnología ‘Microsoft Start’, eliminar el caché de WhatsApp, en términos más simples, significa deshacerse de todos los datos temporales e innecesarios en la aplicación.



Esto, explica el portal, significa borrar, por ejemplo, las fotos y videos que se han descargado de manera temporal para darle más agilidad a la carga de contenido. Sin embargo, los datos se volverán a descargar cuando el usuario requiera volver a acceder al contenido, y volverán a ocupar espacio de almacenamiento hasta que el caché se elimine de nuevo.



Es importante aclarar que eliminar el caché no afectará la información almacenada en sus chats, como mensajes, fotos, videos o documentos.

Borrar datos

Como ya se podrá imaginar, esta opción se diferencia por borrar los archivos de manera permanente e irrevocable.



Presionar la opción ‘Borrar datos’, en palabras simples, dejará su cuenta de WhatsApp vacía, pues eliminará todas las conversaciones, stickers, archivos multimedia y ajustes que tenga guardados.



Es una opción útil cuando necesite liberar mucho espacio de almacenamiento de su dispositivo rápidamente, cuando tenga problemas técnicos para los que no encuentre otra solución, o cuando, sea por el motivo que sea, quiera empezar de cero en WhatsApp.



Cabe recordar que, si se ve obligado a tomar esta opción por fallas técnicas, puede hacer una copia de seguridad en la nube que le llegará a su correo, para poder recuperar posteriormente los datos que tenía guardados hasta el momento en que hizo la copia.

@marlenmurillo38 Borrar Datos De WhatsApp. Esto se realiza cuando no abre la aplicación.📱 ♬ Tecnologia - Edu Bass Gioielli

La opción más común y más usada por los usuarios para liberar espacio de almacenamiento, no obstante, es la eliminación manual de archivos pesados que no desee guardar, o de chats cuya información y mensajes no valga la pena tener archivada.



Además, en la opción ‘Administrar almacenamiento’, ubicada en la sección ‘Almacenamiento y datos’ de los ajustes de WhatsApp, la aplicación ofrece la opción de eliminar todos los archivos que ocupen más de 5 MB o que hayan sido reenviados muchas veces.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO