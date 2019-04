Gmail cumple 15 años y añade nuevas funciones

Antes de abril de 2004, fecha en que llegó Gmail, los correos electrónicos eran muy diferentes a lo que son ahora. Las bandejas de entrada solían estar saturadas por el “spam” o correo no deseado, no había una manera fácil de buscar o archivar los mensajes, y los usuarios tenían que eliminar constantemente los correos electrónicos para no superar el límite de almacenamiento.

Si usted recuerda, en las primeras versiones Gmail integraba una barra de búsqueda de Google y agrupaba los mensajes en hilos de conversación para encontrarlos y responderlos de manera más práctica. También ofrecía de forma gratuita una capacidad de almacenamiento de 1GB: casi 100 veces lo que estaba disponible en ese momento.

Así lucía la primera versión de Gmail. Foto: Tomado de Google

No era una interfaz limpia, ni mucho menos, pero daba alguna clase de orden a la marejada de contenido que llegaba al buzón. Rápidamente se convirtió, después de Hotmail -hoy Outlook, de Microsoft-, en uno de los servicios de correo gratuitos más usados del mundo.



A mediados de la década de 2000, cuando los correos no deseados llegaron a su punto más alto, Gmail incorporó una función para que los usuarios pudieran bloquear los contenidos que provenían de ciertos destinatarios y ayudar a que el correo electrónico fuera más seguro.



“A lo largo de los años, hemos mejorado nuestras capacidades de filtrado de correo no deseado con inteligencia artificial y, en la actualidad, AI nos ayuda a bloquear casi 10 millones de correos electrónicos no deseados por minuto”, afirmó Gmail en un comunicado.



En este video de 2007, los funcionarios de Google explicaron cómo combatían el correo basura.

A medida de que fueron llegando los SmartPhones, el servicio de mensajería también se fue transformando para ofrecer una versión para móviles. En noviembre de 2012, Gmail superó a Outlook en cuanto a número de usuarios registrados a nivel global.

¿Qué traerá Gmail?

Gmail quiere ser más asistencial. Por eso, utilizará Smart Compose, una herramienta que funciona con inteligencia artificial para predecir el contenido del texto y ayudar a redactar los correos electrónicos más rápido.

Smart Compose promete hacer sugerencias personalizadas para cada usuario dependiendo de las expresiones o formas de hablar que suele utilizar. La función también sugerirá el “asunto” basado en el texto del correo electrónico.

Además, Gmail añadió una nueva función que permite programar el envío del correo electrónico en la fecha y la hora más deseada.

Por último, el servicio de mensajería permitirá ejecutar diferentes acciones sin salir de la bandeja de entrada. “Puede responder a un hilo de comentarios en Google Docs, consultar las recomendaciones de hoteles y más, directamente en los correos electrónicos. De esta manera, no tienes que abrir una nueva pestaña o aplicación para hacer las cosas”, añadió la compañía.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET