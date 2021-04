¿Cuáles son las nuevas funciones que tendrá Facebook?

Facebook Inc. está avanzando de manera más intensa en productos de audio, en un intento por competir con rivales como Twitter Inc. y la popular Clubhouse.



La red social señaló el lunes que está desarrollando una serie de nuevos productos centrados en audio, que incluyen salas virtuales donde los usuarios pueden organizar debates en vivo, y una función llamada "soundbites" que permite a los usuarios publicar breves fragmentos de audio en su feed como si fueran una foto o un video, según Fidji Simo, jefe del servicio principal de la compañía con sede en Menlo Park, California.



Facebook también creará una función de podcasting para que los usuarios puedan descargar y escuchar podcasts directamente desde la aplicación principal, lo que le dará a la compañía la oportunidad de competir con Apple Inc.



Recode informó anteriormente sobre los planes de Facebook. "Hemos visto un aumento masivo de las experiencias de audio" durante la pandemia, dijo Simo, incluido un aumento en las llamadas de voz y los mensajes de audio en Facebook Messenger y WhatsApp, lo que impulsó a la compañía a desarrollar los nuevos productos.



El audio se ha convertido en un formato importante mientras muchas personas están atrapadas en casa debido a la pandemia. Clubhouse, que permite a los usuarios organizar discusiones de audio en vivo, ha sido un gran éxito en Silicon Valley y acaba de recaudar dinero con una valoración de US$4.000 millones después de que Twitter intentara comprar la startup por casi el mismo precio, informó Bloomberg News.



"Clubhouse ha hecho algo fenomenal", dijo Simo. "He estado trabajando en Facebook durante diez años, así que sé lo difícil que es crear un nuevo formato social".



Los legisladores estadounidenses han acusado a Facebook de copiar a sus competidores y la compañía está bajo una investigación antimonopolio de reguladores estatales y federales.



Simo dijo que Facebook está tratando de dar su propio giro a estos productos. En Clubhouse y Twitter, por ejemplo, las salas de audio son efímeras y desaparecen después de que se cierra una sala. En Facebook, los usuarios pueden guardar sus discusiones en la sala y dejar que las personas las descarguen como un podcast, dijo.



La tecnología de inteligencia artificial de Facebook eventualmente recomendará que las partes más populares de una discusión en vivo se compartan como fragmentos de sonido, agregó.



Facebook también permitirá dar propinas en las salas de audio como una forma de ayudar a los creadores de contenido a ganar dinero con sus fanáticos, algo que la compañía ha hecho en el pasado con videos en vivo.



El lanzamiento de estos productos aún está a semanas, sino meses. Facebook dijo que espera lanzar su producto de salas en vivo en el verano.



BLOOMBERG

