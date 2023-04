En la actualidad, cada vez son más las personas que buscan opciones para ver películas gratis desde sus dispositivos móviles. Con el auge de las aplicaciones de streaming, existen diversas opciones disponibles en el mercado.



Desde clásicos del cine hasta las últimas producciones, estas aplicaciones prometen una experiencia de entretenimiento única y sin costo alguno. Descubra cuál de ellas se adapta mejor a sus necesidades y gustos cinematográficos.

Ver películas en el celular es una forma muy cómoda de disfrutar del cine. Los usuarios pueden verlas en cualquier momento y lugar, siempre y cuando tengan conexión a internet.



Esto significa que puede disfrutar de sus películas favoritas durante sus viajes, en la comodidad de su hogar o incluso en una pausa para el almuerzo en el trabajo.



(Le puede interesar: TikTok: ¿Cómo compartir sus videos en otras redes sociales?).

A diferencia de plataformas como Disney+, HBO y Netflix, estas alternativas no requieren una suscripción mensual para acceder al contenido, sino que ofrecen películas y series gratis a cambio de publicidad o como una muestra de lo que puedes encontrar si se suscribe.



Estas son algunas recomendaciones para ver películas gratis desde el celular del portal de tecnología 'Xataka'. Las apps se pueden descargar tanto en Google Play para Android como en la App Store para iOS.

Pluto TV

El año pasado, la plataforma de streaming Pluto TV hizo su entrada con una oferta inicial de alrededor de 40 canales.



Sin embargo, desde entonces ha habido una expansión significativa de su lista de canales, y actualmente se encuentra en más de 60 canales que ofrecen una gran variedad de contenido, incluyendo películas, series, comedia, música y deportes.

La plataforma se sustenta mediante publicidad, lo que significa que los usuarios pueden acceder a todo su contenido a cambio de ver anuncios de manera esporádica.



Lo mejor de todo es que no se necesita registrarse para poder disfrutar de su programación, ya que basta con instalar la aplicación o acceder a su página web para empezar a disfrutar de su oferta televisiva.

(Lea también: Cinco aplicaciones para probar peinados antes de cortarse el cabello).

Tivify

Esta es otra opción que se asemeja a Pluto TV. Con más de 80 canales gratuitos, ofrece una selección más amplia que la plataforma anterior, que recientemente añadió un plan gratuito.

Facebook Twitter Linkedin

Tiene 80 canales en los que no hay anuncios ni reducción en la calidad de imagen. Foto: Captura de pantalla Tivify

Su oferta se centra principalmente en los canales de TDT, lo que la convierte en una alternativa ideal para aquellos que no tienen antena o no pueden sintonizar todos los canales.



A diferencia de Pluto TV, necesita registrarse para obtener una cuenta gratuita en Tivify. Sin embargo, la ventaja es que no hay anuncios ni reducción en la calidad de imagen, como ocurre en el plan gratuito de Pluto TV.

(Siga leyendo: Así puede responder a los estados de WhatsApp con notas de voz).

Rlaxx TV

Es originario de Alemania y su oferta actualmente está limitada a 27 canales gratuitos y contenido a la carta. Sin embargo, su principal desventaja es que gran parte de su contenido, tanto películas como series, están en inglés.

Facebook Twitter Linkedin

. Foto: Captura de pantalla RlaxxTV en Google Play

Pero si eso no es un problema, la plataforma ofrece una variedad de programas, series y películas en diferentes géneros, a cambio de algunos anuncios ocasionales. Además, no es necesario registrarse para acceder al contenido.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Conozca las 10 apps más descargadas en Colombia.

Cuevana 3: Plataformas legales para ver películas.

Trebel: la aplicación para escuchar música gratis de forma legal.