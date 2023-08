La ola de los influencers digitales crece cada vez con más fuerza, y así como antes muchos niños querían ser astronautas o deportistas, hoy, ser influencer en Instagram se ha vuelto una de las ocupaciones más soñadas.



Es por esto que existen softwares creados específicamente para analizar los datos arrojados por las plataformas y dar un estimado que responda preguntas cómo: ¿Cuál es la mejor hora para hacer publicaciones en Instagram?

Este es el caso de Sprout Social, un software programado para analizar datos de Instagram que se ha usado para múltiples estudios sobre estrategias de marketing para marcas.

Esta vez, Sprout ha lanzado los resultados de un estudio que puede ser enfocado a cualquier persona que desee publicar cosas en la red social de manera organizada y con un propósito mayor a la diversión, alguien que quiera organizarse para hacer de su perfil un lugar de trabajo, y aquí le resumimos los resultados.



Para empezar, la persona dueña de la red social debe tener claro su público, o la demografía general de sus seguidores. Esto porque, por ejemplo, un público de adultos tendrá un horario laboral que le permitirá entrar a sus redes en horarios diferentes a los que entraría un estudiante de bachillerato. Es importante tomar en cuenta estas variables antes de sacar conclusiones.

Sin embargo, como se trata de la mayoría, el estudio arroja que los horarios de mayor tráfico en Instagram va completamente ligado al horario laboral. El horario promedio del trabajador es de 9 a.m. a 6 p.m., y los gráficos demuestran que en las horas de trabajo el flujo de usuarios es poco. Por esto mismo, el bloque de almuerzo, qué va, en promedio, de 11 a.m. a 2 p.m. es la franja horaria donde más internautas se conectan a sus redes.



En consecuencia, a partir de las 6 p.m., y hasta las 8 p.m., hay también un alza en los datos, pero no tan alta como la de la franja del almuerzo.



Por otro lado, según Sprout, los mejores días para publicar en Instagram en el 2023 son los martes y miércoles, pues suelen ser los días en que la gente más se conecta a sus redes. Asimismo, los domingos demuestran tener el menor tráfico de cada semana.



Para cerrar, las sugerencias específicas del software son publicar en los siguientes horarios:- Lunes a las 11 a. m.

- Martes y miércoles de 10 a. m. a 2 p. m.

- Jueves y viernes de 10 a. m. a 12 p. m.

Los sábados tienen picos más repartidos, así que tienen una menor restricción horaria. Recuerde además que si su Instagram está configurado como negocio, puede consultar sus estadísticas individuales en la sección ‘Estadísticas’ o ‘Insights’, que le muestran el tráfico diario y horario de sus seguidores en las últimas semanas. Revisando estos datos podrá entender mejor a su público y, además, corroborar la información del estudio o sacar sus propias conclusiones.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO