El pasado 10 de abril de 2023 este medio publicó una noticia titulada “Roja Directa: ¿qué pasó con el portal de transmisión de partidos de fútbol?”. En el cuerpo de la noticia se afirma que “el fundador fue condenado a una pena de prisión de dos años, además tenía 18 meses de inhabilitación para trabajar en cualquier sector de informática y tenía que pagar una multa de 500.000 euros.”

La entidad Puerto 80 Projects SLU, titular de la web y del servicio ROJADIRECTA, como su creador y titular y D.Igor Seoane, administrador único de esa mercantil, aclaran que:



1º-. D. Igor Seoane no ha sido condenado por ningún delito contra la propiedad intelectual.



2º.- La persona a la que refiere la noticia no es ni D. Igor Seoane ni el creador de ROJADIRECTA sino el dueño de un sitio web distinto, que operaba con el nombre de “Rinconrojadirecta”, aparecido más de seis años después de ROJADIRECTA y que nunca fue gestionado por persona con vinculación alguna con ROJADIRECTA, ni con su creador ni con la mercantil que la administra y que es única propietaria del servicio ROJADIRECTA”.



3º.- Ni D. Igor Seoane ni Puerto 80 Projects SLU han sido nunca condenados por la comisión de delito contra la propiedad intelectual. Es más, en España, país donde el propietario de la web tiene su sede y en el que se desarrolló el procedimiento que nos ha sido erróneamente atribuido, ya existen múltiples resoluciones judiciales firmes de ámbito penal sobre la actividad de la web ROJADIRECTA y, todas ellas han resuelto que su actividad no era delictiva.

