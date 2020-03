En Francia los conductores de Uber no serían independientes

Un fallo de la corte superior de Francia de este miércoles abre el camino para que los conductores de Uber sean reclasificados como empleados. El dictamen de la corte es lo último en una ola de fallos a nivel mundial para otorgar más derechos a los trabajadores por encargo (conocidos como gig economy)



La Cour de Cassation en París, Francia, dijo que los conductores de Uber no pueden construir una clientela, no establecer tarifas o decidir sobre los términos y condiciones de sus servicios cuando se imponen les itinerarios y deben dirigirse a destinos desconocidos para ellos.

Así el tribunal superior dice que el hecho de que Uber "determine unilateralmente sus términos y reglas" es un indicios de que los conductores se parecen más a los empleados de una empresa que a los trabajadores autónomos.



"La existencia de una relación de subordinación entre Uber y el conductor sucedería cuando la persona se conecta a la plataforma digital, con lo que hace que el "estado de autónomo del conductor sea simplemente ficticio", escribió la Cour de Cassation en medio del debate por los derechos laborales de estas personas.



En los últimos años, los tribunales de toda Europa han otorgado más derechos a los trabajadores del sector. Un tribunal de apelaciones del Reino Unido en 2018 dictaminó que los conductores de Uber tenían derecho al salario mínimo y al pago de vacaciones.



Actualmente, el gigante de la movilidad compartida está desafiando una ley de California que también busca convertir a los contratistas independientes en empleados más tradicionales. "Esta decisión se relaciona con el caso de un conductor específico, que no ha usado el Uber desde 2017" respondió la firma a Bloomberg en un comunicado.



Por su parte, Rym Saker, portavoz de la compañía en Francia dijo que Uber no espera que el fallo cambie la configuración de los contratos entre la compañía y sus conductores y que la corte no refleja las razones por las cuales los conductores eligen usar Uber: "la independencia y la libertad de trabajar si, cuándo y dónde quieran".



Las consecuencias del fallo francés son muy importantes, tanto para el pasado como para el futuro, según Vincent Roulet, abogado de Eversheds Sutherland. "Como empleador, Uber se hace responsable de las contribuciones a la seguridad social, está obligado a respetar las horas de trabajo y, en su caso, las horas extraordinarias", entre otros beneficios, dijo el abogado de París.



"Estos puntos se aplican a partir de hoy, por supuesto, pero también a las relaciones pasadas: por lo tanto, estas relaciones pasadas deberán ser resueltas ". Los costos por conductor podrían aumentar miles de dólares si la compañía trata a los conductores como empleados y no como contratistas independientes, con lo que Uber ha sugerido que su servicio no sería viable.



BLOOMBERG