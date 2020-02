Facebook prohibirá anuncios engañosos sobre el coronavirus 

En las redes sociales se ha generado pánico por la expansión del coronavirus. Hay numerales diciendo que este va a ser el fin del mundo y que todos nos vamos a morir, estas tendencias son muy replicada, ya sea como una broma o porque realmente hay miedo en las personas por el posible contagio.



Facebook, entonces, decidió tomar medidas para frenar tanto estas campañas virales como posibles estafas y engaños acerca de la cura y la prevención del virus.

"Recientemente implementamos una política para prohibir los anuncios que se refieren al coronavirus y crean una sensación de urgencia, como implicar un suministro limitado o garantizar una cura o prevención", dijo la compañía a un portal internacional.



Además la red social afirmó que no solo estará atento eliminando contenido que se publique en perfiles y que navegue por los muros de los usuariso, sino que también tendrán políticas para el Marketplace, espacio en el cual se pueden vender y comprar productos, para que no sea aprovechados por estafadores para que promocionen productos falsos.

La posición de Facebook sobre el tema es muy similar a la que ha tomado en relación a la información falsa que se mueve por sus grupos o entre usuarios sobre la antivacunación.



Ya el año pasado había dicho que eliminaría los grupos y las páginas antivacunas de sus recomendaciones , y que no permitiría que los anuncios llegaran a los usuarios como relacionados. Pero, aún se pueden encontrar anuncios en contra de la vacunación, lo que ha planteado dudas sobre la vigilancia de Facebook.



Otras empresas tecnológicas como Amazon o Twitter - han tenido que combatir la desinformación y los intentos de beneficiarse de la enfermedad. Incluso, Ndemic Creations, desarrolladores del popular Plague Inc - juego en el que el usuario puede crear una enfermedad viral y el objetivo es infectar a todo el planeta-, tuvieron que recordar a sus usuarios que su juego no se debe considerar una simulación del coronavirus.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET