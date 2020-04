CoronApp será clave para salir a las calles en medio de la emergencia

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) realizó la presentación de una nueva campaña que busca motivar a la ciudadanía a descargar la aplicación móvil gratuita CoronApp Colombia, para facilitar los protocolos de protección y mitigación del virus en el país.



En hora de la mañana, la Ministra Sylvia Constaín y el Consejero Económico y de transformación digital, Victor Muñoz, resolvieron preguntas de la prensa sobre el funcionamiento de la aplicación y la gestión de los datos y de la privacidad de los usuarios. La aplicación se apoyará con información ciudadana para enviar alertas y generar medidas más proactivas.

Constaín resaltó la importancia de la aplicación nacional, que ya tiene 1 millón de descargas, y contó que por el momento el desarrollo móvil, que no consume datos en el celular (es decir, es de zero rating), permite a los usuarios reportar si están sintiendo algún tipo de síntomas e identificar si hay motivos de alerta y ubicar los centros de salud más cercanos.



Así mismo, para el futuro cercano, la aplicación serviría como "un pasaporte de movilidad, en momentos en los que se busque reactivar la economía".



La aplicación serviría como un soporte del permiso de transitar por las calles en los casos de excepción y también como un mecanismo para mostrar cuándo se realizó el último control. Los usuarios podrán elegir una de las 35 excepciones que se tienen para circular y entregará los detalles e información que validan dichas reglas.

Además de entregar información sobre cuidados en casa, salud mental y otros datos relevantes, la aplicación sería central en el momento en el que el gobierno pase a su estrategia de 'aislamiento inteligente' con la que buscaría mantener ciertos aspectos del aislamiento obligatorio, pero flexibilizar la actividad en algunos sectores.

Según explicó el alto consejero Muñoz, la aplicación, un desarrollo colaborativo entre el Instituto Nacional de Salud, la Agencia Nacional Digital, el MinTIC y la Presidencia, permitirá reportes sintomatológicos en tiempo real.



Es decir, debido a que los usuarios irán reportando diariamente cómo se sienten y si presentan o no síntomas, las entidades podrán generar 'mapas de calor' para identificar focos con mayor urgencia de atención y "realizar un trabajo proactivo de recolección de muestras, difusión de alertas y de información", expresó en la rueda de prensa.



Así mismo, los usuarios recibirán una alerta si han estado en espacios por más de 15 minutos con alguien que haya dado positivo en una prueba del virus, durante los últimos 7 o 15 días.



Confiando en la responsabilidad y la voluntad de los colombianos, según Muñoz, la información "ciudadana y colaborativa" sirve para detectar patrones patológicos, zonas de aislamiento y velocidades de propagación del virus.



"Es muy importante, que todos los colombianos, sin excepción, descarguemos CoronApp porque hace parte de la estrategia de prevención", expresó Muñoz.



La estrategia estaría siendo coordinada en alianza con otras plataformas similares de Corea del Sur, Singapur, España y EE. UU. El Gobierno conversó con Apple y Google y se espera que CoronApp integre un API, en cuanto sea liberado, para usar el mecanismo de reporte de información que lanzaron las aplicaciones estadounidenses la semana pasada.



No obstante los funcionarios no especificaron por cuánto tiempo quedará almacenada la información de los usuarios y qué ocurrirá con los datos una vez culmine el estado de emergencia.



Sobre las preocupaciones de privacidad que en las últimas semanas han rondado el tema, puesto que son datos personales sensibles, Muñoz recalcó que la información recolectada estará encriptada y cumple con "todos los protocolos de ciberseguridad y habeas data" para la protección de los datos.



La información, que verifica el nombre y la cédula de los usuarios, es recopilada por la Agencia Nacional Digital y entregada para la administración al INS, quien la hace llegar a las secretarías distritales de salud. El protocolo de envío de dichos datos estaría en aprobación este martes y podría usar un VPN para el transporte más seguro.



Según el Gobierno, para realizar mapas de calor y otros usos estadísticos, los datos serían anonimizados (un tratamiento en el que se desvincula el reporte de la identidad de la persona que lo realiza).





REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET