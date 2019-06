Controle cuáles permisos ha dejado regados en sus redes sociales

SUMARIO: Iniciar sesión con Facebook o Google en otros sitios puede abrir la puerta a publicaciones, contactos y hasta sus fotos.



Bien sea porque quiere jugar a cultivar flores en internet o porque desea usar una aplicación de recomendación de restaurantes, es probable que usted haya utilizado el botón de ‘Iniciar sesión’ con Google, Facebook o Twitter. Al hacerlo, usted entrega permisos a desarrollos de terceros para que vean cierta información suya.

Si bien la práctica no es negativa en sí misma y puede ser más cómodo que crear cuentas nuevas en cada lugar, si no ha revisado sus permisos en los últimos años puede encontrarse con que el test o el juego que nunca volvió a usar tengan aún acceso a sus contactos, información personal, e incluso sus fotografías y videos.



Apps de movilidad compartida pueden requerir su ubicación, de la misma forma que un editor de imágenes requiere acceso a sus fotos en el dispositivo. Sin embargo, juegos de dados, test de personalidad o aplicaciones de apoyo a un candidato político no deberían requerir acceso a información más detallada como su estado civil, fecha de cumpleaños, religión, sus videos o sus contactos. Incluso, algunos desarrollos solicitan permisos para publicar en su nombre.



Para saber qué tantas apps y sitios web han visto su información, a continuación presentamos cómo administrar o revocar accesos para terceros en Facebook, Google y Twitter.

Paso a paso en Google

1. Ingrese a la dirección https://myaccount.google.com e inicie sesión con su cuenta de Gmail.



2. Allí verá diferentes páneles de configuración. Vaya a la opción ‘Gestionar sus datos y opciones de personalización’.



3. En el menú de la izquierda elija la opción ‘Seguridad’ y dentro de las posibilidades busque ‘Aplicaciones de terceros con acceso a la cuenta’.



4. Usted verá todas las aplicaciones que tienen acceso a su cuenta, a su Google Drive o a contenidos multimedia. Al hacer clic en una podrá ver a qué tiene acceso el tercero, cuándo fue concedido el acceso y un enlace al sitio web o a la tienda de aplicaciones donde puede ver quién es el tercero en cuestión.



5. Haga clic en el botón azul de ‘Retirar acceso’. Después le pedirá confirmar su decisión y le advertirá que si desea usar la aplicación o este servicio de nuevo y de la misma forma, tendrá que concederle acceso una vez más.

Paso a paso en Facebook

1. Inicie sesión y haga clic en la parte superior derecha de la plataforma, en el apartado de ‘Configuración’.



2. En la parte izquierda verá un listado de opciones. Vaya a ‘Apps y sitios web’.



3. Allí se desplegará un apartado en el que podrá ver las aplicaciones activas, las caducadas y las eliminadas. Puede hacer clic en el nombre de la aplicación o sitio web, o realizar una búsqueda en la parte superior derecha.



4. Al dar clic en ‘Ver y editar’, opción presente en cada uno de los sitios y apps externos con permisos, se abrirá una configuración. Allí puede actualizar qué información comparte con esa aplicación, definir quién puede ver que usa la aplicación y configurar las notificaciones que recibe.



5. Después de modificar los permisos, haga clic en ‘Guardar’ para que apliquen los cambios. Es posible que la información que compartió con el sitio hasta ese momento continúe estando disponible en los servidores de ese sitio o aplicación, pero en adelante no podrá seguir accediendo a sus datos.



6. Si desea medidas más radicales, en vez de modificar los permisos, en la parte inferior de la ventana flotante verá en letra pequeña la opción de ‘Eliminar apps’. Al dar clic, le preguntará si realmente quiere eliminar la aplicación. Haga clic en el botón azul de eliminar para confirmar.

Paso a paso en Twitter

1. Inicie sesión y haga clic en la parte superior derecha de la plataforma, donde aparece un botón con su foto de perfil. Seleccione la opción de ‘Configuración y privacidad’.



2. En la parte izquierda verá un listado de opciones. Vaya a ‘Aplicaciones y dispositivos’. Se desplegará un apartado en el que encontrará las aplicaciones conectadas a su cuenta de Twitter y los dispositivos que ha usado recientemente para acceder a su cuenta.



3. Si analiza los dispositivos recientes, podrá rastrear actividad sospechosa con los datos de ubicación y hora respectiva de inicio de sesión y optar por cerrar sesión en todos los dispositivos activos en el momento.



4. En la lista de aplicaciones encontrará qué permisos ha dado y a qué datos acceden los servicios de terceros. También podrá conocer qué acciones permitidas (como publicar a su nombre, enviar un mensaje o leer sus tuits) tienen. Podrá ver además la fecha en la que la aplicación o servicio recibió el acceso.



5. En la parte derecha de cada aplicación aparecerá la opción ‘Revocar acceso’. Al presionar el botón, cambiará a la opción ‘Deshacer revocar acceso’. Seleccione las aplicaciones que quiere dejar activas y las que no, y salga de la página. No necesita seleccionar ninguna opción para guardar cambios.



6. Si quiere confirmar, puede volver a la configuración y a la opción ‘Aplicaciones y dispositivos’. Aparecerán las aplicaciones conectadas con los cambios actualizados que había aplicado antes.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

EL TIEMPO @TecnosferaET