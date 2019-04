¿Cómo saber si el Airbnb que arrienda tiene cámaras ocultas?

Una familia de Nueva Zelanda (esposos, cuatro hijos, una sobrina) planeó unas vacaciones de 14 meses para recorrer toda Europa. Uno de sus destinos era la ciudad de Cork, en Irlanda. Cuando arribaron a esa localidad, se quedaron en un Airbnb.



Después de instalarse en el apartamento, Andrew Barker, padre de la familia y quien trabaja en el sector de las telecomunicaciones (TI), le hizo un escaneo a la red WiFi del inmueble.



Con esa simple operación, Barker encontró que a la red estaba conectada una cámara de seguridad que transmitía en vivo todo lo que ocurría al interior del apartamento. Según reportaron varios medios, el aparato estaba oculto en lo que parecía ser un detector de humo.

“Estábamos en shock, fue una sensación realmente horrible”, le dijo Nealie Barker, madre de la familia, a CNN.



Sin embargo, esta no es la primera vez que un hecho como estos pasa. El portal The Atlantic publicó un artículo en el que cuenta la historia de Max Vest, quien alquiló, a través de Airbnb, una habitación y encontró que al frente de su cama había dos bombillos luminosos, los cuales resultaron ser cámaras ocultas.

Cuando un anfitrión tiene cámaras de seguridad en su inmueble, un mensaje al momento de reservar el apartamento debe aparecerles a los usuarios. Foto: Cortesía

Algunas recomendaciones

Aprovechando la experticia de este hombre en las telecomunicaciones, los Barker publicaron una entrada en un blog en la que dan consejos para que la gente pueda determinar si el inmueble que están arrendando en Airbnb tiene cámaras de seguridad.



- Escaneo de la red Wi-Fi



La técnica que utilizó Andrew para darse cuenta qué dispositivos estaban conectados a la red que ofrecía el anfitrión tiene que ver con una aplicación que permite ‘escanear’ el Wi-Fi.



Una vez efectuado ese procedimiento, el programa muestra todos los dispositivos que ingresaron a dicha red. Para el caso puntual que encontró en Irlanda, la descripción del dispositivo decía: ‘IPCAMERA’. Así concluyó que había un objeto de vigilancia.



- ¿Cómo lo hizo?



Según su blog personal, con una aplicación de celular llamada ‘Network Mapper’. Incluso, el blog del antivirus Avast también registró el impase de la familia neozelandesa y recomendaron usar su aplicación ‘Wi-Fi Inspector’.



- Mirar las políticas del apartamento a arrendar



Puede parecer sencillo, pero quizá muchos no lo saben. Cuando un anfitrión tiene cámaras de seguridad en su inmueble, un mensaje al momento de reservar el apartamento debe aparecerles a los usuarios y avisarles sobre este tipo de dispositivos.

La empresa se defendió diciendo que "la seguridad y privacidad de nuestra comunidad es nuestra prioridad". Foto:

Airbnb le dijo a CNN que “la seguridad y privacidad de nuestra comunidad, tanto en línea como fuera de ella, es nuestra prioridad. Nuestras políticas prohíben estrictamente las cámaras ocultas y tomamos los informes de cualquier violación extremadamente en serio”.



The Atlantic, por su parte, ha dicho que Airbnb expresa que las cámaras en sitios como baños o habitaciones no están permitidas, aunque en lugares comunes sí.



- Una búsqueda rápida de objetos ‘fuera de lugar’



El portal The Huffington Post da como pista preguntarse: ¿si alguien está tratando de grabarme, cuál sería el mejor lugar para tomar una panorámica de lo que estoy haciendo en este lugar?



De esa manera, y con una búsqueda rápida en el inmueble, se pueden encontrar las cámaras.



En el blog de la familia Barker se explica que dos detectores de humo en una misma habitación pueden ser algo sospechoso.



“Las cámaras ocultas suelen venir construidas en todas las formas y tamaños, y pueden ocultarse en muchas cosas, como relojes, abanicos, etc…”, dijeron.



Redacción APP