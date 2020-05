Lecciones de liderazgo en la pandemia, según el CEO de Hogaru

Cuando por fin derrotemos la covid-19, miraremos las interminables semanas de cuarentena con una sensación de incredulidad y algo de euforia. La lucha primordial por la sobrevivencia ha empujado la creatividad, permitiéndonos encontrar soluciones para que las empresas no sean una víctima más de la pandemia.

Sin olvidar que las grandes dificultades surgidas durante esta coyuntura –Hogaru mismo ha perdido un 75 por ciento de ventas en el periodo–, hay muchas lecciones para empresarios y líderes.



Aunque el ‘kit’ ideal de un emprendedor debe tener un conjunto amplio de habilidades, hay cuatro que son fundamentales.



La primera es el manejo del flujo de caja. De repente, los ingresos han colapsado y cobrar las ventas pasadas se ha vuelto una ‘misión imposible’. Tener claridad sobre nuestro flujo de caja y entender las palancas para mejorarlo son el factor más importante para sobrevivir a un ‘choque temporal’ tan intenso como este.



En segundo lugar, saber de temas jurídicos y contables es clave, pues a diario, en los últimos 2 meses han salido nuevos decretos de ley, resoluciones y circulares.

Entender el efecto de cada uno y de la combinación de ellos sobre las empresas permite reaccionar prontamente y adaptarnos a un nuevo contexto regulatorio, con muchos límites e iguales oportunidades.



En este nuevo contexto de trabajo remoto es fundamental comunicarse más frecuentemente para que las personas sigan alineadas con las prioridades de la empresa y se sientan parte de un ‘uno’ indivisible.



Empatía y compasión son importantes. En un momento tan atípico, me he dado cuenta de que ya los indicadores de desempeño no importan. Lo esencial es asegurarme de que cada persona sienta tranquilidad y certidumbre respecto de su trabajo y de su futuro.



Aunque se entienden las lógicas y razones por las que varias empresas han decidido despedir a miles de empleados, me enorgullece que en Hogaru estamos cumpliendo con la promesa del primer día de cuarentena: el barco se hunde o se salva con todos a bordo, nadie se queda afuera.



MATTEO CERA*

CEO DE HOGARU* Columnista Invitado