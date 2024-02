Conozca los pros y contras de suscribirse al plan premium de YouTube

Cuando de buscar un video musical se trata, los usuarios de internet suelen acudir a la plataforma YouTube, puesto que los artistas suben sus videos a sus perfiles para que sus seguidores tengan la primicia.



Así mismo, cuando se quiere poner canciones de sus artistas favoritos en el hogar o el trabajo, se acude a este portal, sin embargo, cuando no se tienen una cuenta premium, los anuncios salen en cualquier momento, interrumpiendo la playlist.



Para evitar que suceda esto, a plataforma sugiere suscribirse a la opción premium y aquí le contamos cuáles son los beneficios y qué no es tan bueno de esta alternativa.

Muchas plataformas, especialmente de vídeos musicales y podcast han implementados su servicio ‘sin anuncios’, sin embargo a muchos usuarios no se les facilita esta opción por el costo que esto implica.



En el caso de YouTube, la plataforma ha implementado YouTube Music y YouTube TV para quienes deseen una experiencia más completa.



YouTube Premium es una servicio de suscripción que contiene varias funciones adicionales al portal normal y no solo se limita a lo musical, sino a diferentes tipos de videos según el interés del usuario y lo más importante, no se va a pausar por culpa de los anuncios.



(Le puede interesar: Denuncian a las 5 mayores redes sociales por perjuicios en salud mental juvenil)

Cuánto cuesta el servicio Premium de YouTube

Existen tres opciones por las cuales usted se puede suscribir a este servicio:

Individual: cuesta $ 22.900 al mes con algunas restricciones que varían según el dispositivo, la ubicación geográfica, entre otros. Tiene un uso ilimitado del servicio sin anuncios que incluyen originales de YouTube, descargas y suscripción a YouTube Music. Familiar: tiene un costo de $ 33.900 pesos al mes y se pueden agregar hasta 5 miembros de la familia, de 13 años en adelante. Estudiante: con un costo de $ 20.000 pesos, cuenta con acceso ilimitado a estudiantes elegibles en universidades por cuatro años.

Una vez inscrito en YouTube premium va a poder disfrutar de más de 1300 millones de videos, entre educativos, juegos, música, entre otros, así como también una biblioteca completa de contenido original de YouTube, visualización sin anuncios, YouTube Music, la opción de seguir escuchando lo que desea aunque su teléfono se bloquee y visualización de contenidos sin conexión.



(Lea más: ¿Cómo puede activar el control parental de YouTube? Acá le explicamos)



Entre los contras que tiene la aplicación están que si buscar estar en la plataforma solo para el contenido musical y ya se tiene contratado un servicio para esto, es mejor no hacerlo, puesto que en otras plataformas como Spotify y Apple Music también encontrará videos de sus artistas favoritos.



La misma razón se expone si usted ya cuenta con perfiles en Netflix, HBO Max, entre otras que ofrecen películas y series, no es necesario pagar un servicio más para ver ciertas producciones de su interés.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

YouTube implementa una opción mejorada de 1080p para los suscriptores

¿Cómo ganar dinero en YouTube? Consejos para monetizar sus videos

YouTube añadirá nuevas funciones de IA y ampliará las experiencias en TV