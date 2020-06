Congreso pide que se reglamenten temporalmente las Apps de transporte 

Con una carta dirigida a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, Representantes de la Comisión Sexta Constitucional le solicitaron que, temporalmente y durante la emergencia, se reglamenten las plataformas de transporte de pasajeros, intermediado a través de plataformas tecnológicas. (Lea también: ‘Apps’ de transporte privado se replantean en la cuarentena)

Según expresaron en la misiva, la crisis actual generada por la Pandemia "ha entorpecido la labor del Congreso de la República particularmente en lo referente al trámite legislativo. Ello en vista de la incertidumbre respecto de la legalidad de las

sesiones virtuales para la discusión y votación de los proyectos de ley".



Así mismo, señalan que durante el presente periodo legislativo "ha sido más complejo avanzar en el estudio de las iniciativas que cursan su trámite en esta Célula Congresual, y más aún aquellas que por su impacto social, requieren de una amplia participación ciudadana a través de mesas de trabajo y/o audiencias públicas".



(Además: Rappi, Uber, Didi y otras 'apps' lanzan gremio propio en Colombia)



Así mismo, afirman en la carta que -debido a que el próximo 20 de junio culmina la

Legislatura-, Proyectos de ley como el que busca regular el servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales, no alcanzarán a ser aprobados en primer debate, y serán archivados.



De acuerdo con la carta, este Proyecto de Ley, por su gran impacto social, y "en atención a las peticiones recibidas por parte de los prestadores del servicio de transporte, agremiaciones de taxistas, asociaciones de usuarios, socios conductores, representantes de las plataformas y ciudadanía en general, requieren ser concertados con todos los actores a través de audiencias públicas a nivel nacional".



"En este caso particular, se realizaron varias mesas de trabajo con el Gobierno Nacional, y no se logró un consenso frente al proyecto, ni se obtuvo un concepto oficial por parte del Ejecutivo. De otra parte, es importante resaltar que la emergencia sanitaria, ha generado graves problemas de movilidad en las diferentes ciudades capitales del país, por la demanda y el evidente riesgo de contagio en el transporte público, y lo más grave aún, el desmedido incremento en la tasa de desempleo en todo el territorio nacional", se lee en el documento.



En ese sentido, puntualizan desde la Comisión Sexta que es importante que se tramite en la Legislatura que comienza el próximo 20 de julio un proyecto de ley que recoja todas las inquietudes y propuestas recibidas por parte de los representantes de las plataformas, agremiaciones de taxistas, usuarios, socios conductores y ciudadanía".



"Para ello, manifestamos nuestra total disposición para que en un trabajo articulado con esa Cartera Ministerial y demás entidades del Gobierno Nacional involucradas, logremos estructurar una ley ajustada a la Constitución que procure optimizar el servicio y el bienestar de los conductores, usuarios y ciudadanía en general", reza la carta.

Manifestamos nuestra total disposición para que en un trabajo articulado con esa Cartera Ministerial y demás entidades del Gobierno Nacional involucradas, logremos estructurar una ley FACEBOOK

TWITTER

Según explican, esta regulación - que ya se ha aplicado en otros países-, cobra importancia "toda vez que contribuye a la disminución del riesgo de contagio por la alta demanda en la movilidad, e igualmente se constituye en una fuente de sustento para las familias de un representativo sector de la población que como consecuencia de la crisis, ha quedado sin alternativas de empleo, incrementándose con ello los niveles de pobreza en el país".

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET