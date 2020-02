23 preguntas acerca del regreso de Uber a Colombia

Esta semana, los 88.000 socios-conductores de Uber y los más de 2 millones de usuarios en Colombia volvieron a tener servicio en la aplicación.



El regreso del polémico servicio ocurrió bajo una figura jurídica que ahora se enmarca en el alquiler de vehículos de conductor y tomó por sorpresa al Gobierno, a los competidores y a los reguladores, y generó dudas sobre cuál es la responsabilidad de quienes usan la aplicación.

Respondemos 23 interrogantes sobre el regreso de Uber que conviene tener en cuenta.



¿Uber no estaba prohibido?



No en sentido estricto. La salida de la aplicación fue consecuencia de un fallo judicial de primera instancia que lo encontró culpable de competencia desleal en una demanda específica.



¿Al fin, Uber es legal?



Aunque Uber insiste en que “el modelo de negocio siempre ha sido legal”, a la luz de las normas de tránsito, que se buscan modernizar porque son del 2002, el transporte en vehículo particular no está autorizado. Por eso, las aplicaciones piden que se actualicen las leyes de transporte.



¿Por qué volvió?



Uber modificó su modelo de servicio y pasó a operar como un portal de contacto para dos partes que alquilan un carro con conductor usando un contrato de arrendamiento.



¿Es una solución definitiva?



Algunos sectores aseguran que para prestar el servicio de renta de vehículos, el operador debe estar inscrito en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y contar con un registro. Sin embargo, la vía legislativa avanza en buscar soluciones no solo para Uber, sino para las otras aplicaciones en el país.



¿Qué significa ese contrato?



Que cada viaje es un arriendo temporal en el que usuarios son arrendatarios y el vehículo y el conductor, arrendadores. Crea 5 servicios: UberYA, Economy, Comfort, Uber XL y Por Horas.



¿Por qué el cambio de nombre de los servicios?



Uber lo presentó como una “reinvención”, pero asegura que no ha cambiado de nombre, sino que hay un “nuevo portafolio de productos”. No pasa desapercibido que UberX, Uber Van y Uber estaban demandados en el proceso ante la SIC y el fallo de primera instancia pidió el cese de sus actividades.



¿Qué responsabilidad tiene el usuario? ¿Hay que pagar por multas, grúa o patios?



No siempre. Aunque el contrato incluye responsabilidades para los arrendatarios (los usuarios que rentan el vehículo), el contrato reza que deberá ser responsable económicamente siempre y cuando haya una causa imputable. O sea, si la infracción es por culpa suya. Mientras está en el servicio, hay un ‘control operativo’ para elegir el método de pago, indicar el destino, cambiarlo y sugerir preferencias de música, temperatura, velocidad.



¿Quién paga los peajes, la gasolina, y el IVA?



El combustible va por cuenta del conductor y está incluido en la tarifa del viaje. Los peajes los cubre el usuario, y el IVA sigue siendo un impuesto agregado al valor de la carrera que se incluye en el costo final.



¿Quién responde en caso de accidentes? ¿Hay seguro?



Además del Soat, que es responsabilidad del conductor y debe estar vigente para operar, el alquiler comprende coberturas de pólizas para accidentes personales (que incluye incapacidad, primeros auxilios, etc.) y por responsabilidad civil (contractual y extracontractual), que protege a los pasajeros y a terceros en caso de accidente.



Las coberturas se activan automáticamente cuando el conductor acepta la solicitud y terminan cuando el último pasajero se baja del vehículo.

¿Cuál es el rol de Uber?



Operar como una ‘plataforma de contacto’. Eso significa que usa su tecnología para recibir peticiones de arrendamiento y gestionar la asignación.



¿Los conductores son empleados?



No. Los arrendadores son independientes que operan mediante un contrato con el usuario final. No cumplen horario, no usan uniforme y pueden usar otras aplicaciones.



¿Los reportes en la aplicación para qué sirven?



En el contrato, Uber se las ingenió para mantener el control de aceptación, la revisión de antecedentes y la calificación de socios-conductores. Con esto, las quejas serán útiles para sancionar a usuarios o conductores que no sigan las reglas.



¿La tarifa dinámica sigue?



Sí. El mecanismo se activa cuando detecta un aumento de la demanda. Se trata de un multiplicador que se aplica al precio.



¿Cómo funciona el sistema de alquiler por horas?



Esta opción permite a usuarios un transporte más flexible, con múltiples destinos y esperas. La opción tiene un valor diferente por el que se cobra mínimo una hora. Las esperas deben acordarse entre usuario y conductor.



¿Cambia la comisión que Uber pide por viajes?



Según respondió Uber a EL TIEMPO, la comisión está sujeta a una revisión continua para que “sea competitiva”. Aunque no confirmó el valor de las comisiones, sí especificó que las tarifas de servicio son diferentes por cada arrendamiento.

Si un taxi quiere usar la plataforma, ¿puede?



Aunque no hay un servicio específico en este momento, según la respuesta de Uber no se descarta. Específicamente buscarán “ofrecer una diversidad de servicios que permitan que coexistan alternativas tradicionales y nuevas, incluidos taxis”.



¿Cuál fue la reacción del Gobierno?



Mientras el Ministerio de Transporte reconoció que lo tomó por sorpresa e inició un análisis detallado del nuevo modelo para establecer si se ajusta o no a los requerimientos, la Supertransporte le pidió información formalmente a la compañía sobre detalles y términos del nuevo esquema de trabajo y le dio un plazo de 10 días a Uber para contestar.



Luego, la entidad analizará y determinará si inicia o no una investigación administrativa, la cual puede culminar archivada o con la imposición de una sanción, que puede ser de hasta 700 salarios mínimos legales vigentes.



¿Cómo va la regulación?



Ya se definieron seis acuerdos entre el Gobierno y los congresistas promotores del proyecto de ley que busca nivelar las cargas entre los taxis y las plataformas de transporte individual. Estos son pólizas de seguros, seguridad social para conductores, vehículos óptimos para el servicio, la garantía para el usuario de conocer quién presta el servicio, cuánto costará y que el pago pueda ser digital; también, que la georreferenciación llegue a una base de datos en tiempo real y se mantenga un principio de legalidad para ambas partes.



¿Qué dice la SIC?



Han insistido en que aunque el fallo era de cumplimiento inmediato, sin medida cautelar, la SIC no tiene cómo exigir el cumplimiento y que está en manos de los demandantes (Taxis Libres y Cotech) el acudir a un juez civil para exigir el cumplimiento del fallo de diciembre.



¿Y los demandantes?



Que usarán la carta de regreso de Uber en un proceso legal penal ante la Fiscalía por el delito de Fraude a fallo judicial.



Mientras Uber se fue, ¿los usuarios regresaron a los taxis? ¿Mejoró la confianza?



Según Hugo Ospina, basado en cifras suyas, los taxistas prestaron más servicios diarios y la movilidad en Bogotá mejoró un 70 por ciento. Sin embargo, los reportes de la Secretaría de Movilidad no suelen mostrar cambios tan significativos, ni siquiera cuando se lleva a cabo un día sin carro en la ciudad.



¿Cómo reaccionaron los taxistas?



El día del regreso de Uber efectuaron un plan tortuga, por la calle 26 y la avenida la Esperanza, en inmediaciones del Ministerio de Transporte. También anunciaron un paro para el próximo 16 de marzo en el cual participarán al menos siete asociaciones.



¿Otras ‘apps’ asumirían ese modelo?



Por el momento, la rival china DiDi dijo que analiza el modelo, pero que la vía de solución está en la regulación y envió sus propuestas al Gobierno.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

EL TIEMPO