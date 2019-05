Condenado a 15 meses de cárcel un 'youtuber' por humillar a indigente

Un célebre 'youtuber' español fue condenado a quince meses de cárcel por humillar en uno de sus videos a un indigente en Barcelona, a quien ofreció unas galletas rellenas de dentífrico, anunció este viernes la justicia.



Kan-Hua Ren, conocido por su alias ReSet, fue sentenciado en primera instancia por un tribunal de Barcelona a quince meses de prisión, la prohibición de usar su canal Youtube durante cinco años y 20.000 euros de indemnización para su víctima.

Las condenas a prisión inferiores a dos años son generalmente suspendidas en España si el acusado no tiene antecedentes. El tribunal atribuyó a ReSet, con 19 años en ese momento, un "delito contra la integridad moral" por el video publicado en enero de 2017 y retirado después.



"Desafiado" por uno de sus seguidores, el 'youtuber' se grabó retirando el relleno de crema de unas galletas de una conocida marca industrial y poniendo dentífrico en su lugar para después "ofrecérselo" a un mendigo junto a un billete de 20 euros.



"A lo mejor me habré pasado un poco pero mira el lado positivo: esto le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre", afirmaba en ese video. La víctima sufrió fuertes vómitos, señala la juez en su decisión fechada a 29 de mayo.



Ante el escándalo provocado por la grabación, publicó otra donde volvía a ver al indigente para darle otros 20 euros.

Seguro que si se lo hago a una persona normal no dirán nada. Pero como es un vagabundo, se quejan

"Seguro que si se lo hago a una persona normal no dirán nada. Pero como es un vagabundo, se quejan", trataba de justificarse en un mensaje acompañando el video. ReSet, que en esa época era uno de los 200 'youtubers' más influyentes del mundo hispanohablante según aseguró la policía, intentó impedir que su víctima lo denunciara con 300 euros y un nuevo video donde pasaría la noche con él.

Los agentes policiales, por otro lado, revelaron que se había mofado de más personas vulnerables en otras publicaciones de su canal, que le reportaba beneficios de la publicidad.



"Hago cosas para dar el 'show', a la gente le gusta el morbo", se defendió en el tribunal. El viernes, sus dos canales en la conocida plataforma de videos, que superaban respectivamente los 1,2 millones y los 250.000 suscriptores, estaban todavía activos.



AFP