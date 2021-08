Estas son las versiones de Android que son compatibles con Netflix

Netflix sigue siendo la plataforma de 'streaming' con mayor cantidad de usuarios en el mundo. Ya tiene más de 200 millones de suscriptores y, muchos de ellos, consumen series y películas en varios dispositivos (celulares, computadores, televisores inteligentes y más).



Para los usuarios que les gusta ver sus películas y series favoritas en sus 'smartphones' y/o tabletas, tenga en cuenta que Netflix no está disponible en ciertas versiones de Android, por temas de compatibilidad.



En el Centro de Ayuda de Netflix se aclara que la plataforma puede usarse en teléfonos y tabletas Android que tengan como mínimo Android 2.3. Sin embargo, solo se podrá descargar la actualización más reciente de la app de Netflix en las versiones posteriores a Android 5.0.



Recuerde también que los celulares y tabletas Android certificadas pueden correr Netflix siempre y cuando el servicio esté disponible en la región en cuestión.



Hay algunas funciones y servicios de Netflix que solo podrán utilizarse en versiones avanzadas de Android. Una de ellas es el 'picture in picture', que permite seguir viendo una película o serie en un pequeño recuadro, a pesar de que no se esté directamente en la app de Netflix. Esta herramienta solo puede reproducirse en dispositivos con Android 8.0 en adelante.



Asimismo, las opciones para ver Netflix en HD y HDR solo están disponibles en dispositivos que, además de contar con tecnologías avanzadas, tengan como mínimo la versión Android 5.0.

TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET