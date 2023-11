¿Por qué se inventó el formato PDF y quiénes son sus creadores?

PDF es un formato de archivo utilizado para intercambiar documentos, bien sea en texto o imágenes, de forma independiente del 'software', 'hardware' o sistemas operativos de cualquier aplicación.



En 1993, la compañía Adobe Systems Inc. creo esta herramienta pensando en las complicaciones que en ese entonces presentaba el envío y visualización de documentos entre Windows y los computadores de Apple.

El problema estaba en que los dos sistemas utilizaban formatos de archivo diferentes, como si hablaran idiomas diferentes. Los usuarios tenían que realizar una especie de división del documento en un "dialecto primitivo de computador llamado ASCII, que reducía la información a texto básico y caracteres de números".



En ese sentido, la compañía de Mountain View, en California, ideó una herramienta que fuera capaz de mantener el documento integrado en cualquiera de los dos sistemas operativos sin la necesidad de desglosar por completo su contenido y diseño.



"El objetivo consistía en que todo el mundo pudiera capturar documentos de cualquier aplicación y enviar la versión electrónica de dichos documentos a donde quisiera, así como verlos e imprimirlos desde cualquier máquina", afirma Adobe en su portal oficial.

Bajo el plan de trabajo 'The Camelot Project', el cofundador de Adobe, John Warnock, fallecido en agosto de este año, "inició la revolución que marcaba el paso del papel al formato digital" sin afectar elemento alguno dentro del mismo.



Entre sus ventajas la empresa logró consolidar todo en un solo archivo a través del formato Adobe Postscript, que es la aplicación que se mantiene en la actualidad para visualizar los documentos.



Para entonces, este solo podía ser visualizado y comprimido, reduciendo su peso. Lo que era una gran ventaja, aunque no fuera posible editarlo y solamente se limitara a la lectura.



Funciones muy distintas a las presentes, donde se puede firmar, modificar la información que se requiera, así como señalar en colores y escribir a lápiz digital sobre el documento virtual.

Sin embargo, no cabe duda de que la invención de esta herramienta fue de gran ayuda y que sus actualizaciones y mejoras respaldan su permanencia en el tiempo.



"El programa es un logro técnico impresionante e innovador. Promete agregar una nueva dimensión a la forma en que las personas se comunican a través de redes de computadores", dijo Peter Lewis, columnista de The New York Times, sobre el programa en 1993.





