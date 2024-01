¿Cómo ver los ‘me gusta’ que ha realizado en Instagram desde que lo creo?

Una de las interacciones que más se utilizan dentro de Instagram es el botón de ‘me gusta’, que permite medir la influencia que tienen ciertas publicaciones con el público, en el caso de los creadores de contenido y permite que los usuarios puedan expresar su opinión con lo que ven.



Muchas veces podemos darle ‘like’ a un video o una foto y no nos volvemos a acordar del contenido que estos tenían; también, pudo interactuar con un 'post' que tal vez no era de su interés y se le actualizó el ‘feed’ lo que impidió que retirara su corazón.

Por esto, la aplicación guarda un historial al que usted puede acceder si se le perdió una publicación o necesita buscar una información a la cual accedió, pero no recuerda en qué perfil se encontraba. A continuación, le explicaremos cómo acceder a este sitio.



Así puede ver su historial de ‘me gusta’ en Instagram



Para entrar al historial que guarda todas las publicaciones con las que ha interactuado, debe tener en cuenta que el proceso es diferente, si se encuentra en una computadora o en su celular, pero en ambos casos es necesario que inicie su sesión, según la página oficial de Instagram.



Si lo realiza desde su celular, toque su foto de perfil que se encuentra en la esquina superior izquierda y toque el botón ‘Menú’ de la parte superior derecha de la pantalla, allí encontrará la opción llamada ‘Tu actividad’, a la cual debe darle clic.



Luego, diríjase a ‘Interacciones’ y seguido a esto busque el botón que dice ‘Me gusta’ pulse sobre este, allí encontrara todas las publicaciones a las que le ha dado ‘like’, que están ordenadas desde las más recientes a las más antiguas.



Estas estarán clasificadas por semana, mes y año. Para hallar su interacción más vieja debe dirigirse a los filtros, en los que verá la opción de ‘Más reciente a más antigua’, usted debe cambiarla por ‘Más antigua a más reciente’.



Cabe aclarar que no encontrará los ‘me gusta’ que le pudo dar a un usuario que ya no siga o que se encuentre privada. Por lo que no tendría más limitaciones para encontrar su primer ‘like’ desde que creó su cuenta de Instagram.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO