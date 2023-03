¿Alguna vez ha querido revisar las historias de Instagram de un amigo o expareja sin que este se dé cuenta? Las historias son fotos o videos que se publican solo por 24 horas. Este contenido ha ganado popularidad entre sus usuarios, quienes suelen compartir diferentes momentos de sus vidas en las ‘stories’. Si quiere ver estas publicaciones sin ser visto, puede utilizar varias opciones, las cuales se las explicaremos a continuación.

¿Cómo ver las InstaStories sin que la otra persona se dé cuenta?

Uno de los métodos más sencillos y utilizados es usar el modo avión. Para que la otra persona no se dé cuenta de que está revisando sus historias, primero debe abrir la aplicación y dejar cargar todas las Stories que están en la barra superior de la pantalla principal.



Una vez este cargado todo el contenido y se asegure que la de la persona que quiere ver también lo está, debe activar el modo avión de su celular, para bloquear cualquier acceso a Internet y así la aplicación no cree la notificación.



Otra opción es crear una cuenta alterna de su perfil, que no tenga su nombre y así usted podrá ver las historias sin que se notifique. Debe tener en cuenta que es necesario que siga a esa persona o que tengan el perfil público para poder ver sus InstaStories.



Si no quiere que Instagram le notifique a la persona que vio sus historias, puede utilizar estas opciones. Foto: iStock

Aplicaciones externas a Instagram

En los últimos años, se han creado diferentes aplicaciones y páginas web que ayudan a que las personas puedan ver las historias de forma anónima. Es importante mencionar que estas apps y webs suelen ser bloqueadas cada cierto tiempo, ya que no respetan la política de uso de Instagram.



Debe tener en cuenta que esta plataforma protege muy bien a las personas que tienen sus cuentas privadas, en ese sentido, para poder utilizar este método estás deben ser públicas.



• Anon IG Viewer: en esta página web solo debes escribir el nombre de usuario de la persona y le aparecerán las historias, para que las pueda ver online y descargarlas.



• StoriesDown: acá también deberá escribir el nombre de usuario de la persona y así podrá ver los Stories, ampliarlos y si quieres también tiene la opción de descargarlos.



• Chrome IG Story: una vez este activa esta extensión de Chrome puede entrar a su cuenta de Instagram y ver las historias de forma desapercibida.



• Story Saver: en esta página web se podrán ver y descargar las historias en el computador de forma anónima. Además, funciona con los 'stories' en Facebook y los estados de WhatsApp.



• Weynstag: Acá podrá buscar el nombre de usuario de la persona y así podrá ver las historias de forma anónima.



• Twitly: Esta aplicación tiene versiones para Android y iPhone y ofrece la opción de ver y descargar las historias directamente en el celular.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

